Curso sobre mandioca será realizado em Aquidauana e Anastácio na quinta-feira

Divulgação

Na quinta-feira (8), Aquidauana sediará um importante evento voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca na região. O curso, intitulado “Curso sobre a Cultura da Mandioca: Manejo Integrado de Pragas e Sistemas de Produção de Mandioca – Novas Cultivares”, será realizado na Câmara Municipal de Aquidauana, reunindo produtores, estudantes, professores, comunidades indígenas, quilombolas e assentados rurais dos municípios de Aquidauana e Anastácio.



A programação terá início às 8h, com a solenidade de abertura. Às 8h30, o pesquisador Marco A. Sedrez Rangel, da Embrapa Mandioca e Fruticultura e do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), abordará o tema “Cultivares de mandioca e seu manejo”. Em seguida, às 10h, o pesquisador Rudiney Ringenberg, também da Embrapa Mandioca e Fruticultura, ministrará a palestra “Manejo Integrado de Pragas de mandioca”. Às 11h30 será aberto um espaço para perguntas e respostas, com encerramento previsto para o meio-dia.



A iniciativa conta com a participação da Embrapa Agropecuária Oeste e da Embrapa Mandioca e Fruticultura, e é promovida por um conjunto de instituições que atuam em prol do desenvolvimento rural sustentável. Entre os realizadores estão as Prefeituras Municipais de Aquidauana e Anastácio, a Agraer, a COOPAER, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar (SEAF), a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), além de ministérios federais como o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Ministério da Agricultura e Pecuária.



O curso é gratuito e visa promover a capacitação técnica e o acesso a novas tecnologias, com foco em práticas sustentáveis e no aumento da produtividade da mandioca, cultura de grande importância econômica e social para a região.

