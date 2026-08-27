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Qualificação

Cursos gratuitos de capacitação têm inscrições abertas em Aquidauana

Formações são voltadas à qualificação profissional; vagas são limitadas, e inscrições podem ser feitas no Geração de Renda

Redação O Pantaneiro

Publicado em 27/08/2026 às 16:10

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Inscrições podem ser realizadas no Geração de Renda / Divulgação

Moradores de Aquidauana que buscam qualificação profissional terão acesso a dois cursos gratuitos oferecidos pelo Projeto Geração de Emprego e Renda. As capacitações são realizadas em parceria entre a Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul), com vagas limitadas.

Uma das opções é o curso NR 10 Básica – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, que será realizado na próxima semana, entre os dias 31 de agosto (segunda-feira) e 04 de setembro (sexta-feira), das 07h às 11h e das 13h às 17h. As aulas acontecerão no Parque de Exposições, na sede do Sindicato Rural de Aquidauana.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no Geração de Renda, em frente ao Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança), das 07h às 12h.

A segunda capacitação é Liderança e Trabalho em Equipes de Alto Desempenho, programada para ocorrer de 31 de agosto (segunda-feira) a 02 de setembro (quarta-feira), também nos períodos da manhã e da tarde.

Nesse caso, as atividades serão realizadas no próprio espaço do Geração de Renda, em frente ao Caic. As inscrições podem ser feitas das 07h às 12h.

De acordo com a Prefeitura de Aquidauana, os cursos integram as ações de qualificação e geração de renda desenvolvidas no município e buscam ampliar o acesso da população a conhecimentos que podem contribuir para a inserção ou permanência no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 9154-8648.

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