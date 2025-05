Cursos gratuitos formam novas turmas em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana concluiu, recentemente, mais duas turmas de cursos gratuitos oferecidos por meio da Secretaria de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o SENAR e o Sindicato Rural do município.

Entre os dias 13 e 16 de maio, foi realizado o Curso de Crochê em Linha Fina, ministrado pelas instrutoras Elaine França e Andrea Alves Rosa. A capacitação ensinou técnicas e pontos básicos de crochê com linha fina, valorizando o artesanato local e oferecendo uma alternativa de geração de renda para os participantes.

Na sequência, entre os dias 19 e 22 de maio, o Curso de Informática Básica foi promovido nas dependências do Sindicato Rural. Sob orientação do instrutor Ronaldo Gibin Scarpellini, os alunos adquiriram conhecimentos essenciais em informática, com foco no uso prático das ferramentas digitais no cotidiano e no mercado de trabalho.

As capacitações fazem parte dos esforços da gestão municipal para ampliar o acesso à qualificação profissional, fortalecendo a inclusão social e econômica da população aquidauanense.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

