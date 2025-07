Curta "Eleanora" exalta belezas de Aquidauana e debate etarismo no cinema de MS

Gabriela Tais

O cenário exuberante de Aquidauana se tornou protagonista no curta-metragem "Eleanora", da cineasta Ligia Tristão Prieto. Com locações no Haras Campos Freire e no Quilombo Furnas dos Baianos, o filme, que concorre à mostra oficial sul-mato-grossense do Bonito Cine Sur, promete encantar o público com paisagens deslumbrantes e uma trama relevante que aborda o etarismo e o amor na vida de mulheres com mais de 60 anos.



Em entrevista ao O Pantaneiro, Ligia Tristão Prieto revelou que a escolha dos locais foi intencional. "Queríamos muito apresentar as melhores partes de Mato Grosso do Sul junto com essa história, e trazer imagens que realmente representassem nosso estado", afirmou a cineasta. O projeto, que levou um ano de produção para dez dias de gravação, contou com um elenco formado por artistas sul-mato-grossenses, embora sem intérpretes da própria Aquidauana.



Ligia Tristão Prieto enfatiza a importância de produções locais para a valorização da cultura e das belezas do Estado. "Acredito que seja de responsabilidade nossa, artistas sul-mato-grossenses, apresentar a beleza do nosso Estado em nossas criações. Porque somente aqui poderíamos contar essa história. A partir de nós, da nossa realidade", pontuou.



"Eleanora" é descrito pela diretora como um "convite lindo para as belezas do nosso Estado", que também mergulha em "questões atuais e necessárias de reflexão como o etarismo e o amor na vida das mulheres 60+". A participação do filme no Bonito Cine Sur, considerado um dos maiores festivais de cinema da América do Sul, já é um reconhecimento da qualidade e da relevância da obra. O curta-metragem representa não só a produção audiovisual sul-mato-grossense, mas também a capacidade de contar histórias que ressoam com a realidade local e universal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!