Da diretoria da Famasul, Frederico Stella, celebra inauguração da 54ª Expoaqui em Aquidauana

Frederico Borges Stella elogia Expoaqui / O Pantaneiro

O Parque de Exposições de Aquidauana ganhou um brilho especial no primeiro dia 54ª Expoaqui, na noite dessa quinta-feira, dia 10, pois o pecuarista e tesoureiro da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul ), Frederico Borges Stella, marcou presença. Em uma entrevista exclusiva ao O Pantaneiro , Stella destacou a magia peculiar que envolve Aquidauana.

Com vasta experiência na abertura de exposições por todo o Estado, Stella não poupou elogios à Expoaqui deste ano. "Chegar a uma exposição com a qualidade que estamos vendo aqui na Expoaqui é algo que não tem preço. A alegria é imensa", enfatizou o diretor da Famasul. Ele destacou a participação ativa da Famasul, em conjunto com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), na exposição, especialmente na área de hortaliças. "A Famasul participa junto ao Senar com hortaliças. A gente precisa disso aqui para rever nossos parceiros", acrescentou Stella.

Para Stella, o evento será um sucesso em todos os quatro dias de intensas atividades. A expectativa positiva em torno do evento é evidente, e o tesoureiro da Famasul expressou confiança na repercussão positiva que a Expoaqui terá junto ao público. Frederico Borges Stella também salientou que sobre uma questão crucial para o setor agropecuário: a sustentabilidade.

"A sustentabilidade é parte integrante do tripé social, ambiental e econômico, e é nossa responsabilidade trabalhar incansavelmente nesse sentido", disse ele que defende princípios de responsabilidade socioambiental nas práticas agropecuárias e destaca o comprometimento da Famasul com um desenvolvimento equilibrado e de longo prazo.

A programação da 54ª Expoaqui, segue até domingo, dia 13 de agosto.