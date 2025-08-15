Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana

Deputado Federal Dagobeerto Nogueira, com prefeto Mauro e primeira-dama de Aquidauana/MS / (Foto Toninho Welton)

Questionado sobre sua mensagem para o aniversário de Aquidauana, o deputado ressaltou o trabalho de gestões anteriores e a continuidade na administração atual. “O [ex-prefeito] Odilon Ribeiro fez uma grande gestão, com muita credibilidade. Entra o Mauro com essa credibilidade que ele tem junto ao governo do Estado”, afirmou.

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) marcou presença nas comemorações de 133 anos de Aquidauana, neste sábado, 15 de agosto. Em entrevista, ele expressou uma mensagem de otimismo para o futuro da cidade e destacou os investimentos significativos que o município tem recebido.

Deputado Federal Dagoberto Nogueira com demais autoridades no desfile dos 133 anos de Aquidauana (Foto Toninho Welton)

Dagoberto Nogueira destacou a colaboração de parlamentares federais e senadores para o desenvolvimento de Aquidauana. “Nós colocamos, só agora, nessa administração do Mauro, próximo de R$ 20 milhões”, revelou. Segundo o deputado, esses recursos são fundamentais para o processo de transformação da cidade.

Ele expressou que Aquidauana está se tornando "a cidade dos nossos sonhos" e que ainda tem um grande potencial de crescimento. O deputado mencionou o impacto positivo da Rota Bioceânica para o desenvolvimento da região, o que, em sua visão, trará ainda mais progresso. “Eu só tenho que trazer otimismo para o povo de Aquidauana, nesse mais um ano de emancipação política”, concluiu.

