15 de Agosto de 2025 • 16:26

Dagoberto destaca R$ 20 milhões em investimentos para Aquidauana

Segundo o deputado, esses recursos são fundamentais para o processo de transformação da cidade

Ademar Cardoso

Publicado em 15/08/2025 às 16:26

Deputado Federal Dagobeerto Nogueira, com prefeto Mauro e primeira-dama de Aquidauana/MS / (Foto Toninho Welton)

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) marcou presença nas comemorações de 133 anos de Aquidauana, neste sábado, 15 de agosto. Em entrevista, ele expressou uma mensagem de otimismo para o futuro da cidade e destacou os investimentos significativos que o município tem recebido.

Questionado sobre sua mensagem para o aniversário de Aquidauana, o deputado ressaltou o trabalho de gestões anteriores e a continuidade na administração atual. “O [ex-prefeito] Odilon Ribeiro fez uma grande gestão, com muita credibilidade. Entra o Mauro com essa credibilidade que ele tem junto ao governo do Estado”, afirmou.

Deputado Federal Dagoberto Nogueira com demais autoridades no desfile dos 133 anos de Aquidauana (Foto Toninho Welton)

Dagoberto Nogueira destacou a colaboração de parlamentares federais e senadores para o desenvolvimento de Aquidauana. “Nós colocamos, só agora, nessa administração do Mauro, próximo de R$ 20 milhões”, revelou. Segundo o deputado, esses recursos são fundamentais para o processo de transformação da cidade.

Ele expressou que Aquidauana está se tornando "a cidade dos nossos sonhos" e que ainda tem um grande potencial de crescimento. O deputado mencionou o impacto positivo da Rota Bioceânica para o desenvolvimento da região, o que, em sua visão, trará ainda mais progresso. “Eu só tenho que trazer otimismo para o povo de Aquidauana, nesse mais um ano de emancipação política”, concluiu.

