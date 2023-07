DAM e Creas realizam visita aos idosos vítimas de violência

A Polícia Civil por meio da Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana), em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, através do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), realizou durante a tarde ontem, 28, a visita social aos idosos vítimas de violência.

A ação faz parte da Campanha Junho Prata, que tem como objetivo conscientizar a sociedade a necessidade de combater e denunciar todas as formas de violência cometida contra a população idosa.

As visitas foram feitas pela equipe da Dam que tem a frente a delegada Drª Isabelle Sentinello e as representantes do Creas de Aquidauana, a advogada Camilla Pires Nepomuceno e a assistente social Rosangela Cirino Teixeira.

Durante as vistas equipe da Dam e do Creas, ouviram os idosos e seus familiares, conversaram sobre a situação de cada um e como estão vivendo o momento no lar.

Na oportunidade, a equipe também orientou as vítimas sobre os direitos legais que elas têm, amparadas no Estatuto da Pessoa Idosa e, ajudaram, prestando outras informações e tirando dúvidas dos idosos.

DENÚNCIA – As denúncias de maus tratos e violência aos idosos podem ser feitas através de ligação gratuita para o Disque 100 ou, procurando a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), que é unidade policial que também atende as pessoas idosas. A fica na Rua Francisco de Castro, 730 – Guanandy; telefone: (67) 3241-1172.

SERVIÇO – Idosos vítimas de maus tratos e violência podem procurar ajuda e atendimento gratuito da Prefeitura de Aquidauana, que é prestado pela equipe do CREAS. A sede do CREAS fica na Rua dos Ferroviários nº 1231, Bairro Alto; telefones 99203-1641 ou 3240-1400.