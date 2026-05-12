'Danças em Trânsito' chega a Aquidauana com espetáculo gratuito na UFMS nesta terça-feira

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O projeto 'Danças em Trânsito', da Arado Cultural, chega a Aquidauana nesta terça-feira (12) com uma programação gratuita voltada a acadêmicos, professores e à comunidade local. As ações acontecem na Unidade I da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), localizada na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 163, no centro da cidade. A mediação artística está marcada para as 19h, seguida pela apresentação do espetáculo 'Cabeça de Toco, aqui tudo é mato', às 20h.

O projeto está sendo realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação de Cultura de MS (FCMS), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC), do Governo de Mato Grosso do Sul, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A iniciativa busca compartilhar saberes e fomentar trocas de experiências entre os artistas da peça e alunos e professores universitários. Em Aquidauana, as ações são direcionadas especialmente aos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena, Pedagogia Intercultural Indígena, demais cursos da unidade e ao público em geral.

O projeto nasceu de uma experiência que o grupo teve durante a criação do espetáculo. “Tivemos a oportunidade de compartilhar nossas práticas criativas com alunos do Mestrado em Estudos de Linguagens (PPGEL) da UFMS, e foi uma vivência muito enriquecedora. Dialogamos com pessoas da Literatura, da Pedagogia, das Ciências Sociais e das Artes Visuais; foi um encontro potente de olhares e perspectivas. A partir disso, surgiu o desejo de levar o espetáculo para as universidades”, relembra Renata Leoni, uma das idealizadoras do projeto.

A proposta é observar como a obra reverbera sob o olhar de acadêmicos que estudam temas como meio ambiente, relações sociais e processos de criação em arte. Ao atravessar esses espaços, 'Danças em Trânsito' busca não apenas apresentar um espetáculo, mas também se deixar atravessar por novas leituras e experiências. “A ideia é que esses encontros nos alimentem e influenciem a própria obra; sua construção, atualização, a forma como ela segue dialogando com o público”, destaca Renata.

'Cabeça de Toco, aqui tudo é mato' reúne dança, teatro, performance, literatura e artes visuais em uma obra multidisciplinar. No limiar entre corpo, matéria e memória, o espetáculo investiga o impacto da ação humana sobre a natureza e os territórios simbólicos do Centro-Oeste. Na obra, árvores viram pedaços de madeira, tensionando destruição e renascimento em uma narrativa aberta e poética que, por meio dos movimentos dos intérpretes-criadores, evoca bichos, rios, vegetações e pessoas.

A madeira se torna uma protagonista que dança e conta histórias, dialogando com as questões ambientais e culturais de Mato Grosso do Sul, um lugar ao mesmo tempo brasileiro e paraguaio. Com referências à obra de Conceição dos Bugres e à música de Tetê Espíndola, o trabalho convida a refletir sobre novas formas de pensar o corpo da terra.

Em cena apresentam-se Febraro de Oliveira, Marcos Mattos, Marcus Perez e Renata Leoni. A concepção é de Renata Leoni; direção, coreografia e trilha sonora de Eduardo Fukushima; desenho de luz de Hedra Rockenbach; design gráfico de Felipe Leoni; fotos e vídeos de Franciella Cavalheri e Vaca Azul; e direção de produção de Roberta Siqueira.

Serviço: O projeto 'Danças em Trânsito' acontece nesta terça-feira (12) na Unidade I da UFMS, localizada na Praça Nossa Senhora Imaculada Conceição, 163, no centro de Aquidauana. A programação é totalmente gratuita e inclui uma ação de mediação artística a partir das 19h, seguida pela apresentação do espetáculo 'Cabeça de Toco, aqui tudo é mato' às 20h. Mais informações podem ser obtidas pelos perfis oficiais @cabecadetoco e @aradocultural nas redes sociais.

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