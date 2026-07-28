Das praças de Aquidauana ao SBT, Jay emociona com relato nas redes sociais

Cantor Jay levou a arte de rua ao palco do Programa Silvio Santos, apresentado por Patricia Abravanel / Reprodução

Quem acompanhou o cantor Jay se apresentando nas praças de Aquidauana e Anastácio talvez não imaginasse que, alguns anos depois, ele dividiria o palco do Programa Silvio Santos, no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), com Patricia Abravanel. Poucas horas após a exibição do programa do último domingo (26), o artista de rua voltou às redes sociais para abrir o coração e dividir com os seguidores o significado daquele momento.

Em um relato carregado de gratidão, Jay contou que a participação foi muito além de uma simples apresentação no Show de Calouros. Para ele, foi a concretização de um sonho cultivado desde a infância, quando descobriu, na música, a vontade de construir uma vida fazendo o que ama.

"Estar no Programa Silvio Santos foi muito mais do que uma apresentação. Foi uma oportunidade de vida, de crescimento artístico e pessoal. Eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, imaginei que pisaria naquele palco", escreveu.

O cantor também relembrou detalhes que marcaram a experiência, como conhecer Patricia Abravanel, dividir espaço com outros artistas e até ter um camarim exclusivo. Situações que, segundo ele, pareciam impossíveis para um jovem que começou cantando no interior de Mato Grosso do Sul.

Por trás das caracterizações, das performances e do humor que hoje conquistam seguidores nas redes sociais, Jay fez questão de lembrar que continua sendo o mesmo artista que saiu de Aquidauana em busca de uma oportunidade.

"Existe o Jay, do interior do Mato Grosso do Sul. Um cantor, performer e artista que sempre sonhou em viver da própria arte. Felizmente, graças a cada um de vocês que acreditaram em mim, esse sonho está deixando de ser apenas um sonho e, aos poucos, está se tornando a minha realidade".

Jay em Aquidauana, em 2022, em uma das primeiras reportagens feitas pelo jornal/site O Pantaneiro

No texto, ele agradeceu aos seguidores, amigos, apoiadores, professores, familiares e colegas artistas que fizeram parte da caminhada. Também fez uma homenagem especial aos educadores, afirmando que "a educação salva, transforma e muda vidas".

A trajetória de Jay foi acompanhada por O Pantaneiro desde os primeiros passos como artista de rua em Aquidauana. Ainda jovem, ele chamou a atenção pelas apresentações em praças públicas, participou de festivais, venceu concursos musicais e, com talento e perseverança, construiu uma carreira que hoje ultrapassa as fronteiras de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o artista de rua está radicado em São Paulo.

Atualmente, Jay faz sucesso com suas apresentações nas ruas de São Paulo, com destaque para a caracterização como "Freira da Paulista"

O desabafo publicado após a participação no SBT mostra que, apesar da visibilidade conquistada, Jay segue valorizando suas origens e as pessoas que caminharam ao seu lado desde o início. Para quem o viu cantar nas ruas de Aquidauana, a passagem por um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o reconhecimento de uma história construída com trabalho, persistência e paixão pela arte.

O quadro do Show de Calouros de domingo já está disponível nas redes do SBT (a participação de Jay começa no minuto 24:33 do vídeo).