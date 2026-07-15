David Quinlan será atração da 3ª Marcha para Jesus em Aquidauana

David Quinlan, um dos principais nomes da música gospel no Brasil, confirmado na 3ª Marcha para Jesus / Divulgação

A programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana contará com mais uma edição da Marcha para Jesus, marcada para o dia 22 de agosto (sábado), a partir das 17h30, na Avenida Pantaneta. O evento reunirá igrejas evangélicas, fiéis e moradores em um momento de fé, louvor e união, encerrado com show do cantor David Quinlan, um dos principais nomes da música gospel no Brasil.

A entrada será solidária. Para participar, o público é convidado a doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações beneficentes.

Em sua terceira edição no município, a Marcha para Jesus integra oficialmente as comemorações do aniversário de Aquidauana e tem como proposta promover um ato público de adoração, comunhão entre as igrejas e fortalecimento dos valores cristãos.

Com o tema "Um só povo, uma só nação", a programação deve reunir famílias, lideranças religiosas e representantes de diversas denominações evangélicas da região.

A realização é do Consepams (Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul) e da Amea (Associação de Ministros Evangélicos de Aquidauana), com apoio da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), do Governo do Estado e da Prefeitura de Aquidauana.

Conhecido nacionalmente, David Quinlan possui uma trajetória consolidada na música cristã contemporânea, com canções que marcaram diferentes gerações do segmento gospel. Nascido na Irlanda do Norte, o cantor e compositor mora no Brasil e já gravou diversos álbuns e singles, sendo indicado a prêmios. Sua participação é apontada como uma das principais atrações da programação religiosa dos festejos de aniversário da cidade.