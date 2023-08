De 21 a 28 de agosto, Pestalozzi realiza programação para garantir inclusão

A Pestalozzi de Aquidauana realiza a partir da proxíma segunda-feira, 21 até o dia 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Multipla.

Para superar barreiras e garantir a inclusão, na segunda-feira a partir das 8h haverá apresentações culturais, antes disso havera abertura do evento na Praça do Estudante, ás 13h terá a oficina Indentificando os sinais do autismo na primeira infancia.

No dia 22 a partir das 8h haverá panfletagem em diversos pontos da cidade. Na quarta-feira ,23, na parte da manhã vai ter gincana com os estudantes da escola Mundo Feliz e durante a tarde a partir das 14h palestra com a professora mestra Aparecida Alessandra de Oliveira da UFMS.

Nos outros dias, 24, 25 e 28 voce pode acompanhar a programação completa através do informativo abaixo: