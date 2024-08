De 40ºC para 12ºC: fim de semana pode ser frio em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Aquidauana viveu uma semana de calor intenso, com temperaturas que ultrapassaram os 40ºC, deixando a população em alerta e buscando formas de se refrescar. No entanto, uma reviravolta meteorológica está prevista para o próximo final de semana, trazendo um contraste surpreendente nas condições climáticas da região.



Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre os dias 24 e 25 (sábado e domingo), a cidade deve enfrentar uma queda brusca nas temperaturas. De acordo com as previsões, o termômetro pode registrar mínimas de até 12ºC no domingo, uma diferença notável em relação ao calor dos dias anteriores. As máximas também sofrerão uma redução significativa, não ultrapassando os 25ºC durante o dia.



Além da queda nas temperaturas, o domingo deve ser caracterizado por um dia nublado, o que pode intensificar a sensação de frio para os moradores habituados ao calor extremo. Especialistas em meteorologia alertam para a importância de se preparar para essas mudanças repentinas, que podem impactar atividades ao ar livre e a saúde.



A variação abrupta no clima reflete a instabilidade típica desta época do ano, e a população deve estar atenta às atualizações do tempo para se adaptar às novas condições. A recomendação é que todos se vistam de acordo com as previsões e permaneçam informados sobre as condições meteorológicas para evitar surpresas e garantir o bem-estar durante o final de semana.



Aquidauana, conhecida por suas condições climáticas extremas, agora se prepara para uma nova fase de seu calendário meteorológico, com uma transição rápida do calor escaldante para o frescor mais ameno.