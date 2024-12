De Aquidauana ao cenário nacional: a inspiração de José Sperotto no futebol

Arquivo Pessoal

A paixão pelo futebol está no DNA de José Antônio Sperotto de Souza, um jovem de 13 anos que desponta como uma promessa no cenário esportivo brasileiro. Com raízes em Aquidauana e atualmente morando em Francisco Beltrão, no Paraná, ele constrói uma trajetória que enche de orgulho sua família e inspira jovens atletas de Mato Grosso do Sul.



José começou no futsal, jogando pelo Pelezinho entre 2019 e 2020. Em 2023, aos 11 anos, migrou para o futebol de campo e imediatamente chamou a atenção. Representando o Náutico (MS), destacou-se na NovaCup, onde foi eleito melhor jogador e artilheiro. Sua atuação impressionou o captador do Azuriz, equipe de Pato Branco (PR), que o convidou a ingressar no elenco sem passar por testes – uma conquista rara, alcançada por menos de 5% dos atletas do clube, segundo a diretoria.



“Desde o início, ele demonstrou uma determinação incrível. Quando o convite do Azuriz chegou, sabíamos que era o começo de uma grande jornada”, relata Tarcílio E. de Souza Junior, pai do atleta.







Conquistas de Destaque



Desde que entrou para o Azuriz, José acumulou títulos importantes. Em 2023, pelo Sub-13, ajudou a equipe a alcançar o vice-campeonato no BG Prime, enfrentando o Internacional de Porto Alegre na final, e conquistou o título da Copa Jefferson Bizotto. Ele também ficou em segundo lugar no Campeonato Paranaense de Futsal e encerrou a temporada como campeão da Conda Cup.



No Sub-14, em 2024, participou de competições ainda mais desafiadoras. Disputou a Copa Umbro, o principal torneio nacional da categoria, enfrentando grandes clubes da Série A do Brasileirão. Além disso, chegou às semifinais do Campeonato Paranaense, consolidando-se como uma das principais promessas do time.



Orgulho para MS



Embora viva no Paraná, José mantém uma ligação forte com suas raízes em Aquidauana. “Temos nossa propriedade lá e uma conexão muito especial com a cidade. Representar o Mato Grosso do Sul em outros estados é um privilégio imenso para nossa família”, afirma Tarcílio.



Com o apoio incondicional da família, José transforma cada treino, cada competição e cada conquista em um passo sólido em direção ao sonho de se tornar jogador profissional.



“Ver o José jogando pelo Azuriz e competindo em alto nível é uma alegria imensa. O que mais nos emociona é saber que ele segue firme em seus valores de humildade e disciplina”, ressalta o pai.



José Antônio Sperotto de Souza, com apenas 13 anos, mostra que o talento aliado ao esforço e à dedicação pode romper barreiras e transformar sonhos em realidade. Sua trajetória inspira não apenas sua comunidade, mas todos aqueles que acreditam no poder do esporte como instrumento de mudança e superação.