Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 18:12

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura

De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

Claudia Medeiros, artesã e empreendedora responsável pelo projeto Sapikuá Pantaneiro é uma das mulheres que representa MS em uma missão em Portugal

Da redação

Publicado em 15/10/2025 às 13:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A tradição pantaneira cruzou o oceano e chegou à Europa pelas mãos da aquidauanense Claudia Medeiros, artesã e empreendedora responsável pelo projeto Sapikuá Pantaneiro. Integrante da Missão do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, com apoio do Sebrae/MS, Claudia representa o artesanato sul-mato-grossense em uma jornada que busca ampliar mercados e internacionalizar produtos com identidade regional.

Em Portugal, a empresária participou de encontros estratégicos em Lisboa e Porto, integrando um grupo de mulheres brasileiras que buscam expandir seus negócios no mercado europeu.

“Estou aqui em uma missão do Sebrae Delas, que tem o objetivo de ampliar o mercado dos produtos artesanais. No meu caso, trago o sapikuá pantaneiro e as faixas. Se consigo colocar nossas faixas no mercado exterior, gero mais demanda e emprego para todos os artesãos de Aquidauana”, contou Claudia, direto da Embaixada Brasileira em Lisboa, onde entregou uma faixa tradicional pantaneira ao embaixador Raimundo Carreiro Silva, símbolo da integração cultural Brasil–Paraguai.

Empreendedorismo feminino em destaque

A missão empresarial faz parte de um movimento crescente de internacionalização de negócios liderados por mulheres brasileiras. É a terceira missão acompanhada pelo escritório da ApexBrasil em Lisboa com protagonismo feminino. O roteiro incluiu painéis sobre empreendedorismo, inovação e internacionalização, realizados na sede da ApexBrasil, com apoio do Sebrae e do Clube Mulheres de Negócios.

Durante o evento, empresárias compartilharam experiências sobre como criar e consolidar negócios em Portugal, além de discutir desafios relacionados à burocracia, validação de produtos e estratégias jurídicas para inserção no mercado europeu.



O Pantanal em evidência

A comitiva também contou com a presença da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e conselheira do Sebrae/MS, Camila Ítavo, que destacou o papel das instituições na promoção da inovação e da sustentabilidade.

“É uma honra participar desta missão. Trazemos o DNA dos nossos produtos, a biodiversidade e a bioeconomia que valorizamos no Pantanal”, afirmou.

Para Camila, o empreendedorismo feminino carrega um diferencial: “Os negócios liderados por mulheres têm um significado especial, com produtos que trazem histórias, identidade e muito coração na concepção”.

Cultura e negócios sem fronteiras

A presença do @sapicuapantaneiro em Portugal simboliza a união entre tradição e inovação. Ao apresentar a faixa pantaneira — peça que representa não apenas a cultura do Mato Grosso do Sul, mas também a ligação entre Brasil e Paraguai — Claudia Medeiros reforça o potencial do artesanato regional como vetor de desenvolvimento econômico e social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana entrega equipamentos de locomoção e banho para pacientes

• Homem é preso em Aquidauana por condenação de estupro de vulnerável

• Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Clima

Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Turismo

Aquidauana sedia capacitação nacional em ecoturismo e turismo de aventura

Energisa

Aquidauana teve fornecimento de energia interrompido durante apagão nacional

Criminosos usam apagão cibernético para aplicar golpes e coletar dados

Senacon pede informações sobre apagão causado pela empresa CrowdStrike

Apagão cibernético afetou site e sistemas judiciais do Supremo

Polícia

Homem é preso por tentativa de feminicídio em Aquidauana

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta terça-feira

ÚLTIMAS

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

A prefeitura e o hospital orientam população a buscar UBS para atendimentos não urgentes

Economia

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo