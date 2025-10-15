De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

Divulgação

A tradição pantaneira cruzou o oceano e chegou à Europa pelas mãos da aquidauanense Claudia Medeiros, artesã e empreendedora responsável pelo projeto Sapikuá Pantaneiro. Integrante da Missão do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, com apoio do Sebrae/MS, Claudia representa o artesanato sul-mato-grossense em uma jornada que busca ampliar mercados e internacionalizar produtos com identidade regional.



Em Portugal, a empresária participou de encontros estratégicos em Lisboa e Porto, integrando um grupo de mulheres brasileiras que buscam expandir seus negócios no mercado europeu.



“Estou aqui em uma missão do Sebrae Delas, que tem o objetivo de ampliar o mercado dos produtos artesanais. No meu caso, trago o sapikuá pantaneiro e as faixas. Se consigo colocar nossas faixas no mercado exterior, gero mais demanda e emprego para todos os artesãos de Aquidauana”, contou Claudia, direto da Embaixada Brasileira em Lisboa, onde entregou uma faixa tradicional pantaneira ao embaixador Raimundo Carreiro Silva, símbolo da integração cultural Brasil–Paraguai.



Empreendedorismo feminino em destaque



A missão empresarial faz parte de um movimento crescente de internacionalização de negócios liderados por mulheres brasileiras. É a terceira missão acompanhada pelo escritório da ApexBrasil em Lisboa com protagonismo feminino. O roteiro incluiu painéis sobre empreendedorismo, inovação e internacionalização, realizados na sede da ApexBrasil, com apoio do Sebrae e do Clube Mulheres de Negócios.



Durante o evento, empresárias compartilharam experiências sobre como criar e consolidar negócios em Portugal, além de discutir desafios relacionados à burocracia, validação de produtos e estratégias jurídicas para inserção no mercado europeu.







O Pantanal em evidência



A comitiva também contou com a presença da reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e conselheira do Sebrae/MS, Camila Ítavo, que destacou o papel das instituições na promoção da inovação e da sustentabilidade.



“É uma honra participar desta missão. Trazemos o DNA dos nossos produtos, a biodiversidade e a bioeconomia que valorizamos no Pantanal”, afirmou.



Para Camila, o empreendedorismo feminino carrega um diferencial: “Os negócios liderados por mulheres têm um significado especial, com produtos que trazem histórias, identidade e muito coração na concepção”.



Cultura e negócios sem fronteiras



A presença do @sapicuapantaneiro em Portugal simboliza a união entre tradição e inovação. Ao apresentar a faixa pantaneira — peça que representa não apenas a cultura do Mato Grosso do Sul, mas também a ligação entre Brasil e Paraguai — Claudia Medeiros reforça o potencial do artesanato regional como vetor de desenvolvimento econômico e social.



