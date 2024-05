De Aquidauana, PM se forma em curso de Ações Táticas

Ocorreu no último sábado (25) na sede do Comando Geral em Campo Grande, a formatura do 8º Curso de Ações Táticas Especiais promovido pela PMMS e executado pelo BOPE. Iniciado em Maio deste ano, o curso contou com 73 candidatos inscritos e 48 aptos, dentre os quais 25 se formaram.

O CATE tem por objetivo a formação de policiais para execução das tarefas operacionais em situações críticas, dentre elas, as envolvendo reféns localizados, intervenções em ambiente confinado, táticas verticais, ações antibomba, também em operações em ambientes hostis. Seu desenvolvimento acontece em 3 etapas:

1ª Etapa – “Fase Rústica”, onde os alunos ficam em sistema de internato;

2ª Etapa – “Fase Policial”, já com regime de semi-internato;

3ª Etapa – “Fase Técnica”, com instruções específicas de ações táticas especiais.

Dentre os 25 formados no 8º CATE/PMMS estava o 3° Sgt PM Denner, policial militar integrante do 7º BPM, abnegado ao serviço, dono de uma conduta ilibada e um disseminador de conhecimento. Hoje é membro da Força Tática da unidade.

O Comandante do 7º BPM, TC Daniel, parabeniza o Sargento PM Denner pela conclusão com êxito do VIII Curso de Ações Especiais – CATE, e ressalta que sua especialização por hora concluída é um grande ganho para o batalhão.

O aperfeiçoamento técnico profissional é uma necessidade constante para a atual conjectura nacional e diz ser um grande apoiador na busca de práticas de capacitação no âmbito da PM e do 7º BPM.