De MG ao coração do Pantanal: Meiriely é reconhecida como cidadã aquidauanense

O vínculo de Meiriely Alves Gonçalves Fernandes com Aquidauana, construído ao longo de mais de uma década, foi oficializado com a concessão do Título de Cidadã Aquidauanense, honraria aprovada pela Câmara Municipal por indicação do vereador Everton Romero (PSDB). A entrega ocorreu na noite de sexta-feira (29), durante sessão solene no Plenário Estevão Alves Corrêa.



Natural de Três Marias (MG), nascida em 16 de abril de 1980, filha de José Afonso e Maria Terezinha, Meiriely é casada há 20 anos com Wilson Fernandes Júnior e mãe de três filhos: Ana Luiza, Maria Eduarda e Gabriel. A família é sua maior inspiração e foi em Aquidauana que ela encontrou o lugar para consolidar suas raízes.



A relação com a cidade começou em 2004, quando acompanhou seu pai, fundador da Simasul Siderurgia, em uma missão pioneira: expandir o setor siderúrgico para o Mato Grosso do Sul. Dez anos depois, em 2014, Meiriely passou a residir em Aquidauana, assumindo a gestão administrativa da empresa e fortalecendo laços que ultrapassaram a atividade empresarial.



Graduada em Administração pela Universidade FUMEC e com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ela atua há 11 anos no setor siderúrgico, liderando a área administrativa da Simasul, indústria que há 20 anos contribui para o desenvolvimento econômico e social do município.







Em 2024, foi reconhecida com o título de “Mulher que Faz a Diferença”, e agora, com a nova honraria, reforça o sentimento de pertencimento à cidade que considera sua casa.



“Receber o título de Cidadã Aquidauanense foi motivo de imensa alegria e honra pra mim. Cheguei a Aquidauana em 2014 para contribuir com a empresa e, desde então, construí importantes laços de amizade. Aqui formei minha família e sou profundamente grata a esta cidade que me acolheu com tanto carinho e generosidade”, afirmou durante a cerimônia.



Para Meiriely, a homenagem simboliza não apenas o reconhecimento da Câmara, mas o abraço da comunidade.



“Receber esse título é mais do que uma honra é um abraço da cidade que me acolheu, acolheu minha família e nos fez sentir em casa. Aquidauana e seu povo fazem parte da minha vida e do meu coração para sempre”.



A história de Meiriely em Aquidauana é também a história de uma família que adotou a cidade e dela fez seu lar. O título de cidadania, agora, apenas confirma o que já era evidente: sua vida e seu futuro estão profundamente entrelaçados à trajetória do município.

