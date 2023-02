De motorista a garçonete, confira as vagas de trabalho em Aquidauana hoje

Divulgação

A Casa do Trabalhador oferece diversas oportunidades de emprego nesta quinta-feira (16), em Aquidauana e região.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo: MS Contrata + e ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Vagas:

02 Auxiliar de linha de produção

01 Assistente de logística

01 Eletricista industrial

01 Garçonete

02 Motorista de ônibus rodoviário

01 Padeiro

VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD (Pessoas com Deficiências)

01 Assistente administrativo

01 Assistente de compras

01 Analista de contabilidade

01 Assistente de contabilidade

01 Auxiliar de laboratório

01 Auxiliar de lavanderia

01 Copeiro de hospital

02 Serviços gerais

01 Técnico de enfermagem

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Campeiro

01 Operador de trator de esteira

01 Técnico em segurança do trabalho

04 Trabalhador rural

01 Trabalhador de pecuária polivalente

Informações das vagas de trabalho por telefone:

Importante: Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7h as 13h .

Entrada de Seguro Desemprego: para dar entrada no Seguro Desemprego basta baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, preencher os dados solicitados, validar os dados em “Contratos”, entrar em “Benefícios” e solicitar o Seguro Desemprego. Caso apareça alguma divergência o trabalhador deverá procurar a Casa do Trabalhador para resolver a situação. Casa do Trabalhador: 3241-5652.