Decretada Situação de Emergência em Aquidauana

Em edição extra do DOE (Diário Oficial Eletrônico) de hoje (30), foi publicado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana Situação de Emergência no município devido às fortes chuvas que ocorreram nas últimas horas e que causaram grandes prejuízos aos moradores e ao poder público municipal. Na noite desta sexta-feira, 29, diversas regiões da cidade ficaram alagadas com o grande volume de água, que chegou a atingir 180mm em pouco tempo.

De acordo com o Decreto Municipal n° 195/2023, assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro, todos os órgãos públicos da cidade estarão mobilizados para autarem junto à Defesa Pública e a Secretaria de Assistência Social nas ações de atendimento à população. Confira o decreto na íntegra: