Defensoria atualiza telefones de unidades em Aquidauana e Anastácio

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atualizou os números de telefone das unidades de atendimento de Anastácio e Aquidauana e de mais 4o unidades da instituição localizadas no interior do Estado.

Em Aquidauana o novo número para atendimento é: (67) 2025-0068. Já em Anastácio o novo contato é o (67) 2025-0063.

Confira aqui todas os novos números: