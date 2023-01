Defensoria Pública de Aquidauana terá novo horário de atendimento a partir de segunda

Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul / O Pantaneiro

A Defensoria Pública-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul começa a funcionar das 12 ás 19 horas, a partir da próxima segunda-feira (9), em Aquidauana.

O novo atendimento foi definido após reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, realizada no dia 30 de setembro do ano passado.

"O horário de expediente da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul será para agendamento, de segunda à sexta-feira, das 12h00 às 19h00; para atendimento nos gabinetes, de segunda à quinta-feira, das 13h00 às 17h00, ficando reservado o restante do período e a sexta-feira para o atendimento de casos urgentes e peticionamento. As unidades da Defensoria Pública situadas em locais diversos das sedes, como por exemplo, Poupatempo de Dourados, Rede Fácil de Atendimento e Casa da Mulher Brasileira, seguirão horários próprios a serem definidos por ato da Defensoria Pública-Geral. A participação da Defensora Pública e do Defensor Público nas audiências judiciais é obrigatória, independentemente de haver atendimento ao público agendado para o seu gabinete”, diz a publicação.