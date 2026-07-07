Defensoria Pública participa pela primeira vez do Pantanal Tech

O Pantaneiro

Pela primeira vez, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou do Pantanal Tech 2026, levando a Van dos Direitos para oferecer atendimento jurídico gratuito aos visitantes durante os três dias do evento.

A unidade móvel prestou orientações jurídicas, consultas processuais e esclarecimentos à população que não possui condições de contratar um advogado particular, aproximando os serviços da instituição dos moradores da região e do público que passou pelo evento.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a assessora da Defensoria Pública, Bruna Régis, destacou a importância da participação da instituição na feira.

"É o terceiro ano do Pantanal Tech e a primeira vez que a Defensoria participa. Viemos trazer assistência jurídica para quem não tem condições de pagar um advogado particular. Desde sexta-feira estamos realizando orientações jurídicas e consultas processuais para quem nos procura."

Segundo Bruna, a procura pelo atendimento foi significativa durante o evento, demonstrando a importância de levar os serviços da Defensoria para espaços de grande circulação de pessoas.

Ela também lembrou que, para quem não conseguiu atendimento durante o Pantanal Tech, a Defensoria Pública mantém atendimento regular em suas unidades espalhadas pelo Estado.

"O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 12h às 17h, e também pode ser solicitado pela plataforma digital da Defensoria. A pessoa faz o cadastro no site, informa sua demanda e nossa equipe entra em contato por telefone ou WhatsApp."

A participação inédita da Defensoria Pública reforçou o compromisso do Pantanal Tech em oferecer, além de inovação, tecnologia e conhecimento, serviços de cidadania e acesso à Justiça para a população, ampliando o alcance das políticas públicas durante a realização do evento.