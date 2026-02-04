Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas
O Pantaneiro
A Defesa Civil de Aquidauana deve emitir um alerta oficial da manhã desta quarta-feira (04), diante da iminência de transbordamento do Rio Aquidauana nas próximas horas. O avanço rápido do nível do rio colocou as equipes de resposta em estado de prontidão, com mobilização integrada para atendimento à população que possa ser afetada.
Segundo as informações, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas, caso haja ocupação de áreas residenciais pela água.
O município conta, neste momento, com cinco caminhões da Prefeitura de Aquidauana, todos equipados e com pessoal de apoio, além de três caminhões do Exército, também prontos para atuação.
Além disso, barcos com motor e botes do Exército encontram-se em condição operacional (QAP) e poderão ser utilizados imediatamente, se necessário.
A Defesa Civil orienta que moradores de áreas ribeirinhas ou sujeitas a alagamentos iniciem, desde já, a organização de itens essenciais para um eventual deslocamento. A recomendação é separar:
Esses materiais devem estar em condições de transporte rápido, caso seja necessário seguir para abrigos.
Em situações em que a água atinja as residências, a orientação é que os moradores desliguem o fornecimento de energia elétrica, suspendam o uso de gás, elevem móveis sempre que possível e mantenham apenas os itens essenciais próximos para retirada segura.
Oportunidade
Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana
Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quinta-feira
Aquidauana oferta 18 vagas de emprego nesta quarta-feira
Tragédia
Equipes estão em campo realizando vistorias e sinalizando os pontos críticos
Justiça
Reunião marca a expansão do Projeto Acolhida para os municípios e reforça a atuação integrada na proteção e apoio às vítimas de crimes violentos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS