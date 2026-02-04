Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 09:14

Aquidauana

Defesa Civil de Aquidauana deve emitir alerta oficial devido risco de enchente

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas

Redação

Publicado em 04/02/2026 às 06:42

Atualizado em 04/02/2026 às 06:49

O Pantaneiro

A Defesa Civil de Aquidauana deve emitir um alerta oficial da manhã desta quarta-feira (04), diante da iminência de transbordamento do Rio Aquidauana nas próximas horas. O avanço rápido do nível do rio colocou as equipes de resposta em estado de prontidão, com mobilização integrada para atendimento à população que possa ser afetada.

Segundo as informações, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Exército Brasileiro já estão mobilizadas e preparadas para possível deslocamento de famílias desabrigadas, caso haja ocupação de áreas residenciais pela água.

O município conta, neste momento, com cinco caminhões da Prefeitura de Aquidauana, todos equipados e com pessoal de apoio, além de três caminhões do Exército, também prontos para atuação.

Além disso, barcos com motor e botes do Exército encontram-se em condição operacional (QAP) e poderão ser utilizados imediatamente, se necessário.

A Defesa Civil orienta que moradores de áreas ribeirinhas ou sujeitas a alagamentos iniciem, desde já, a organização de itens essenciais para um eventual deslocamento. A recomendação é separar:

  • Documentos pessoais
  • Medicamentos de uso contínuo
  • Itens essenciais, como roupas, produtos de higiene e objetos indispensáveis

Esses materiais devem estar em condições de transporte rápido, caso seja necessário seguir para abrigos.

Em situações em que a água atinja as residências, a orientação é que os moradores desliguem o fornecimento de energia elétrica, suspendam o uso de gás, elevem móveis sempre que possível e mantenham apenas os itens essenciais próximos para retirada segura.

