Acessibilidade

03 de Fevereiro de 2026 • 17:29

Buscar

Últimas notícias
X
Em alerta

Defesa Civil de Aquidauana intensifica monitoramento após chuvas

Por enquanto, está descartado o risco iminente de enchente

Da redação

Publicado em 03/02/2026 às 14:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, e o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, realizaram vistorias nas regiões da Cachoeira do Campo e nos distritos de Camisão e Piraputanga / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente, mantém monitoramento constante dos rios e áreas de risco após as chuvas registradas nos últimos dias. Nesta terça-feira, dia 3, o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, e o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, realizaram vistorias nas regiões da Cachoeira do Campo e nos distritos de Camisão e Piraputanga para acompanhar o nível das águas e a estabilidade das encostas.

De acordo com Alviço, o cenário atual está sob controle. "O volume de água nessas áreas está um pouco acima da normalidade, mas não há nada preocupante. Não temos previsão de enchente na nossa cidade", afirmou o coordenador. Ele informou que o Rio Aquidauana subiu 4 centímetros entre segunda e terça-feira, com a vazão passando de 88,6 para 90,9, mas permanece dentro de sua calha normal. Para haver risco real de enchente no trecho entre Aquidauana e Anastácio, o nível do rio precisaria ultrapassar a marca de 7 metros.

A Defesa Civil Municipal mantém um alerta moderado (amarelo) para esta terça e quarta-feira devido à instabilidade climática, com previsão de chuvas isoladas, pancadas e trovoadas. Esse tipo de alerta indica a possibilidade de acúmulo de água e ventos moderados, fenômenos que podem causar deslizamentos em encostas e quedas de árvores.

Até o momento, o acúmulo de chuva em Aquidauana está em pouco mais de 5 milímetros nesta terça-feira, sem registro de danos estruturais ou pontos de alagamento. A orientação da Defesa Civil é para que a população redobre a atenção, evite transitar pelas margens de rios e regiões de encosta durante o período chuvoso e não se abrigue sob árvores em caso de tempestades. Em situação de necessidade, os moradores podem entrar em contato com o Plantão Social da Prefeitura, que funciona 24 horas, pelo telefone (67) 99288-3963. A prefeitura e a Defesa Civil seguem acompanhando a situação em tempo real e permanecem à disposição para qualquer eventualidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

 

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

 

 

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

 

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

BR-419 é interditada por tempo indeterminado no trecho sobre o Córrego João Dias

Evento

Pestalozzi de Aquidauana promove bazar beneficente nesta terça-feira

Clima

Chuva intensa atinge Aquidauana e Piraputanga; distrito registra mais de 100mm em 24h

Fevereiro será de chuvas fortes e alerta da Defesa Civil em Aquidauana (MS)

Chuvas intensas levam Corumbá a procedimentos para decretar emergência

Aquidauana intensifica serviços de tapa-buracos com as chuvas de verão

Polícia

Condutora fica ferida após queda em pista de motocross em Aquidauana

Publicidade

Educação

Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro abre matrículas para o EJA Qualifica

ÚLTIMAS

Mobilidade social

MS alia crescimento econômico e inclusão para melhorar a vida da população

Estado está em segundo lugar na melhoria da vida dos cidadãos

Cultura

Festival Viva Praia 2026 movimenta a Prainha de Anastácio

O festival marcou mais uma ação realizada no local, que tem sido utilizado para eventos esportivos e de convivência, reunindo moradores e visitantes em atividades abertas à comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo