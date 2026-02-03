Defesa Civil de Aquidauana intensifica monitoramento após chuvas

o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, e o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, realizaram vistorias nas regiões da Cachoeira do Campo e nos distritos de Camisão e Piraputanga / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente, mantém monitoramento constante dos rios e áreas de risco após as chuvas registradas nos últimos dias. Nesta terça-feira, dia 3, o coordenador da Defesa Civil, Cláudio Alviço, e o secretário de Meio Ambiente, Humberto Torres, realizaram vistorias nas regiões da Cachoeira do Campo e nos distritos de Camisão e Piraputanga para acompanhar o nível das águas e a estabilidade das encostas.

De acordo com Alviço, o cenário atual está sob controle. "O volume de água nessas áreas está um pouco acima da normalidade, mas não há nada preocupante. Não temos previsão de enchente na nossa cidade", afirmou o coordenador. Ele informou que o Rio Aquidauana subiu 4 centímetros entre segunda e terça-feira, com a vazão passando de 88,6 para 90,9, mas permanece dentro de sua calha normal. Para haver risco real de enchente no trecho entre Aquidauana e Anastácio, o nível do rio precisaria ultrapassar a marca de 7 metros.

A Defesa Civil Municipal mantém um alerta moderado (amarelo) para esta terça e quarta-feira devido à instabilidade climática, com previsão de chuvas isoladas, pancadas e trovoadas. Esse tipo de alerta indica a possibilidade de acúmulo de água e ventos moderados, fenômenos que podem causar deslizamentos em encostas e quedas de árvores.

Até o momento, o acúmulo de chuva em Aquidauana está em pouco mais de 5 milímetros nesta terça-feira, sem registro de danos estruturais ou pontos de alagamento. A orientação da Defesa Civil é para que a população redobre a atenção, evite transitar pelas margens de rios e regiões de encosta durante o período chuvoso e não se abrigue sob árvores em caso de tempestades. Em situação de necessidade, os moradores podem entrar em contato com o Plantão Social da Prefeitura, que funciona 24 horas, pelo telefone (67) 99288-3963. A prefeitura e a Defesa Civil seguem acompanhando a situação em tempo real e permanecem à disposição para qualquer eventualidade.

