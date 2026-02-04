Defesa Civil mantém Aquidauana em prontidão diante da elevação do Rio Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

A Defesa Civil de Aquidauana intensificou as ações de prevenção e mantém o município em estado de alerta em razão da elevação do nível do Rio Aquidauana, impulsionada pelas chuvas registradas nos últimos dias. As medidas visam garantir resposta imediata caso haja transbordamento e necessidade de atendimento à população.



De acordo com a Defesa Civil, três caminhões para transporte de pessoas já estão de sobreaviso, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. Também estão preparados botes metálicos e pneumáticos, motores de popa, coletes salva-vidas e remos, assegurando condições para resgates e deslocamento em áreas alagadas.



Um colegiado formado por diferentes instituições atuou durante toda a noite, com participação do Comando do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, Gabinete, Meio Ambiente, Saúde, Obras, Planejamento e Trânsito. Durante a madrugada, equipes realizaram monitoramento nas regiões com maior risco de alagamento.



Como apoio à população, a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição foi colocada à disposição para acolhimento inicial de possíveis desabrigados, caso a situação evolua. Paralelamente, as secretarias municipais de Assistência Social e Educação iniciaram os preparativos para o controle e organização das famílias que eventualmente precisem ser encaminhadas a locais de alojamento.



A Defesa Civil segue acompanhando o nível do rio de forma permanente e reforça que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas para garantir segurança e organização diante de um possível transbordamento do Rio Aquidauana.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!