04 de Fevereiro de 2026 • 14:45

Chuvas

Defesa Civil mantém Aquidauana em prontidão diante da elevação do Rio Aquidauana

Estruturas, equipes e apoio interinstitucional estão mobilizados para resposta rápida em caso de transbordamento

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 11:26

Atualizado em 04/02/2026 às 11:28

Você Repórter/ O Pantaneiro

A Defesa Civil de Aquidauana intensificou as ações de prevenção e mantém o município em estado de alerta em razão da elevação do nível do Rio Aquidauana, impulsionada pelas chuvas registradas nos últimos dias. As medidas visam garantir resposta imediata caso haja transbordamento e necessidade de atendimento à população.

De acordo com a Defesa Civil, três caminhões para transporte de pessoas já estão de sobreaviso, com possibilidade de ampliação conforme a demanda. Também estão preparados botes metálicos e pneumáticos, motores de popa, coletes salva-vidas e remos, assegurando condições para resgates e deslocamento em áreas alagadas.

Um colegiado formado por diferentes instituições atuou durante toda a noite, com participação do Comando do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, Gabinete, Meio Ambiente, Saúde, Obras, Planejamento e Trânsito. Durante a madrugada, equipes realizaram monitoramento nas regiões com maior risco de alagamento.

Como apoio à população, a Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição foi colocada à disposição para acolhimento inicial de possíveis desabrigados, caso a situação evolua. Paralelamente, as secretarias municipais de Assistência Social e Educação iniciaram os preparativos para o controle e organização das famílias que eventualmente precisem ser encaminhadas a locais de alojamento.

A Defesa Civil segue acompanhando o nível do rio de forma permanente e reforça que todas as medidas preventivas estão sendo adotadas para garantir segurança e organização diante de um possível transbordamento do Rio Aquidauana.

Parceria institucional

Receita doa veículos para fortalecer frota municipal de Anastácio

recebe doação de veículos da Receita Federal para fortalecer frota municipal

Gestão estratégica

Prefeitura de Aquidauana lança Plano de Desenvolvimento nesta quarta

O prefeito Mauro do Atlântico fez um convite aberto à população para participar do lançamento

