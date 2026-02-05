Defesa Civil prossegue com remoção de famílias ribeirinhas ao Rio Aquidauana

Os trabalhos contam com o uso de caminhões e o suporte de técnicos para garantir a segurança e a logística durante o deslocamento
A Prefeitura de Aquidauana mantém monitoramento ininterrupto da situação, com equipes trabalhando 24 horas para proteger a população / O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Defesa Civil, prossegue nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, com ações de remoção preventiva de famílias que residem em áreas ribeirinhas com alto risco de alagamento. A medida, executada com o apoio de forças de segurança, é uma resposta direta à elevação contínua do nível do Rio Aquidauana e às chuvas intensas que atingem a região.
Na quarta-feira, dia 4, as equipes municipais já auxiliaram na mudança de três famílias que solicitaram atendimento. Todas optaram por se deslocar para casas de parentes, não havendo, até o momento, necessidade de utilização do abrigo municipal organizado pela prefeitura. Os trabalhos contam com o uso de caminhões e o suporte de técnicos para garantir a segurança e a logística durante o deslocamento.
As autoridades reforçam a orientação para que a população não espere a água invadir as residências. A recomendação é que os moradores de áreas vulneráveis organizem com antecedência documentos pessoais, medicamentos de uso contínuo e itens essenciais, seguindo as instruções das equipes no local.
Dados fluviométricos atualizados às 1h desta quinta-feira indicam um cenário de alerta. O nível do Rio Aquidauana atingiu 743 centímetros, com uma vazão de 537 metros cúbicos por segundo. O acumulado de chuvas já chegou a 68,8 milímetros, agravando a situação.
A Prefeitura de Aquidauana mantém monitoramento ininterrupto da situação, com equipes trabalhando 24 horas para proteger a população e minimizar os impactos das chuvas. A prioridade absoluta, conforme destacado, é a preservação de vidas e a garantia de segurança para todos os cidadãos em meio a esta situação de emergência.
Serviço – A prefeitura mantém dois canais de atendimento para emergências. O Plantão Social opera 24 horas pelo telefone (67) 99288-3963, e o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. A administração municipal destaca que a comunicação rápida é fundamental para uma ação eficaz.
