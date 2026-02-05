Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
Ação preventiva

Defesa Civil prossegue com remoção de famílias ribeirinhas ao Rio Aquidauana

Os trabalhos contam com o uso de caminhões e o suporte de técnicos para garantir a segurança e a logística durante o deslocamento

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 10:00

Atualizado em 05/02/2026 às 10:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura de Aquidauana mantém monitoramento ininterrupto da situação, com equipes trabalhando 24 horas para proteger a população / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Defesa Civil, prossegue nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro, com ações de remoção preventiva de famílias que residem em áreas ribeirinhas com alto risco de alagamento. A medida, executada com o apoio de forças de segurança, é uma resposta direta à elevação contínua do nível do Rio Aquidauana e às chuvas intensas que atingem a região.

Na quarta-feira, dia 4, as equipes municipais já auxiliaram na mudança de três famílias que solicitaram atendimento. Todas optaram por se deslocar para casas de parentes, não havendo, até o momento, necessidade de utilização do abrigo municipal organizado pela prefeitura. Os trabalhos contam com o uso de caminhões e o suporte de técnicos para garantir a segurança e a logística durante o deslocamento.

As autoridades reforçam a orientação para que a população não espere a água invadir as residências. A recomendação é que os moradores de áreas vulneráveis organizem com antecedência documentos pessoais, medicamentos de uso contínuo e itens essenciais, seguindo as instruções das equipes no local.

Dados fluviométricos atualizados às 1h desta quinta-feira indicam um cenário de alerta. O nível do Rio Aquidauana atingiu 743 centímetros, com uma vazão de 537 metros cúbicos por segundo. O acumulado de chuvas já chegou a 68,8 milímetros, agravando a situação.

A Prefeitura de Aquidauana mantém monitoramento ininterrupto da situação, com equipes trabalhando 24 horas para proteger a população e minimizar os impactos das chuvas. A prioridade absoluta, conforme destacado, é a preservação de vidas e a garantia de segurança para todos os cidadãos em meio a esta situação de emergência.

Serviço – A prefeitura mantém dois canais de atendimento para emergências. O Plantão Social opera 24 horas pelo telefone (67) 99288-3963, e o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193. A administração municipal destaca que a comunicação rápida é fundamental para uma ação eficaz.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Chuvas

Queda de árvores bloqueia rodovias em Aquidauana e Anastácio durante a madrugada

Oportunidade

Aquidauana oferece 18 vagas de emprego nesta quarta-feira

Educação

Aquidauanense Jandira Trindade participa de evento da Academia Feminina de Letras e Artes

Aglay Trindade é homenageada pela Academia de Letras do Brasil

Academia da Saúde de Miranda promove atividades físicas gratuitas para todas as idades

Morador denuncia academia por perturbação do sossego no bairro Guanandy

Muita água

Chuva persiste e Aquidauana segue em alerta para cheia do rio

Publicidade

Alerta

Córrego João Dias transborda e água atinge Casa Paroquial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Esporte

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em Ladário

O atendimento foi realizado pela Rádio Patrulha durante a madrugada de segunda-feira (2)

Polícia

PM conduz suspeito de furto de fios à delegacia em Ladário

Ocorrência foi registrada na terça-feira (3)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo