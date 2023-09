Definidas as equipes classificadas para a fase final da Liga MS de Voleibol

Equipe de Aquidauana venceu / Marcio Carneiro/ Fundesporte MS

Após um emocionante fim de semana de jogos, as equipes que avançam para a fase final da Liga MS de Voleibol foram determinadas, e Aquidauana está entre os finalistas. A competição regional reuniu atletas de alto nível, e as batalhas foram ferozes.

Na Região 1 Noroeste, o destaque ficou para a equipe feminina de Corumbá, que conquistou a vaga na fase final ao derrotar a equipe de Sidrolândia por dois sets a zero, com parciais de 26x24 e 25x20. Ladário garantiu o terceiro lugar nessa categoria.

No voleibol masculino, Aquidauana mostrou sua força ao superar Ladário, atual campeã da Liga MS, por dois sets a zero, com parciais de 25x16 e 25x22, conquistando assim a vaga para a fase final. O município de Corumbá ficou com a terceira colocação nessa categoria.

Na Região 2 Sul, Sete Quedas emergiu como vencedora ao derrotar o time de Mundo Novo por dois sets a um, com parciais de 23x25, 25x13 e 15x08, garantindo o título da região e a vaga na fase final.

A próxima etapa da Liga MS de Voleibol está prevista para ocorrer na primeira semana de dezembro e contará com a participação dos campeões das seis regiões. A competição promete trazer ainda mais ação e emoção para os amantes do voleibol.

Os times de Aquidauana (masculino), Corumbá (feminino) e Sete Quedas (masculino) agora se preparam para representar suas regiões na fase final, onde a disputa pelo título estadual será intensa.

A Liga

A Liga MS de Voleibol 2023 vai começou com abertura dos times de Aquidauana e Mundo no sábado, 16. A terceira edição do campeonato tem a participação de 40 equipes (26 no masculino e 14 no feminino).

A competição conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Organizado pela FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), o certame tem 21 municípios representados. As equipes estão divididas em conferências regionais. A Região 1 (Noroeste) conta com Aquidauana, Corumbá, Ladário, Miranda e Sidrolândia. A Região 2 (Sul) tem Amambai, Mundo Novo e Sete Quedas e a 3 (Leste), Cassilândia, Paranaíba e Nova Andradina. Já a Região 4 (Centro-Sul) é composta por Dourados, Douradina, Glória de Dourados, Ivinhema e Vicentina.

As cidades de Antônio João, Bonito, Maracaju e Ponta Porã integram a Região 5 (Sudoeste). A Região 6 (Centro) é representada por Campo Grande, e reunirá os quatro melhores times, no masculino e feminino, dos Jogos Abertos de Campo Grande.

Segundo o regulamento, os campeões regionais de cada gênero classificam-se para a fase final da Liga, programada para acontecer no início de dezembro, em local a ser definido.

Ao todo, serão 67 jogos até que se conheça o campeão, movimentando diversos ginásios pelo estado e milhares de pessoas que vão acompanhar de perto o melhor do voleibol sul-mato-grossense. Para esta edição da Liga MS, o investimento do Governo de Mato Grosso do Sul é de R$ 279,2 mil, recurso oriundo do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).