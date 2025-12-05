Delegação de Aquidauana participa do Jubileu da Pastoral da Criança 2025 em Curitiba

A participação no Jubileu reforça o trabalho contínuo desenvolvido pela Pastoral da Criança em Aquidauana / Imagem ilustrativa/Agência Brasil

Aquidauana estará representada oficialmente no Jubileu da Esperança 2025, evento nacional da Pastoral da Criança que ocorre neste fim de semana, dias 6 e 7 de dezembro, em Curitiba (PR). A cidade integra a delegação de Mato Grosso do Sul, junto com outras dioceses do estado, em um momento histórico de celebração da fé, da missão social e da comunhão com milhares de agentes e voluntários de todo o país.

A comitiva sul-mato-grossense levará na bagagem uma camiseta especial, criada para marcar sua identidade regional. A peça traz a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do estado, acompanhada de elementos da fauna pantaneira e grafismos indígenas — símbolos que unem espiritualidade, cultura e o compromisso com a vida, princípio fundamental da Pastoral da Criança.

A programação inclui celebrações no Museu da Vida, espaço ligado à Pastoral, e uma peregrinação até a Catedral de Curitiba, reforçando o caráter de fé e mobilização comunitária do encontro. O evento marca os 40 anos da Pastoral da Criança no Brasil, organização vinculada à Igreja Católica que atua na promoção da saúde, nutrição e desenvolvimento infantil, especialmente em comunidades vulneráveis.

Para os participantes de Aquidauana, a jornada representa não apenas uma experiência religiosa, mas também uma oportunidade de trocar experiências, fortalecer redes de atuação e renovar o compromisso com o cuidado às crianças e famílias da região. “Que Deus abençoe a caminhada de todos!”, destacou a organização local, em tom de esperança e motivação.

A participação no Jubileu reforça o trabalho contínuo desenvolvido pela Pastoral da Criança em Aquidauana, que há décadas atua em bairros e comunidades rurais, acompanhando gestantes, promovendo educação em saúde e combatendo a desnutrição infantil.

