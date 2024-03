Delegada de Polícia de Aquidauana é homenageada com medalha na Capital

elegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, Isabelle Sentinello / Divulgação

A delegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, Isabelle Sentinello, foi agraciada na terça-feira, 12, com o Prêmio Tenente-Coronel Ana Neize Baltha. A cerimônia de premiação aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Isabelle expressou seu sentimento de honra em receber tal reconhecimento.

"Sinto-me extremamente honrada, pois demonstra o reconhecimento do trabalho árduo no combate a violência contra a mulher. É muito gratificante ver que as instituições públicas se importam com a causa e homenageiam pessoas que lutam incansavelmente para o empoderamento das mulheres e o engrandecimento dos seus valores na sociedade. Além disso, essa medalha também premia as mulheres da segurança pública, que são símbolos da luta por igualdade de gênero, vez que quebra grandes e antigos paradigmas da divisão sexual nas carreiras policias." disse ela.

Medalha Tenente-Coronel Ana Neize Baltha - Divulgação

Sobre o prêmio:

O Prêmio Tenente-Coronel Ana Neize Baltha é destinado a homenagear mulheres policiais, militares, servidoras públicas e integrantes da sociedade civil que se destacaram por sua dedicação e trabalho em favor de uma segurança pública mais humana, democrática e voltada para a comunidade.