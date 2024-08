Delegado-Geral entrega medalha prêmio para juíza da comarca de Aquidauana

d

O Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, entregou nesta quinta-feira (08) a medalha prêmio para a juíza Kelly Gaspar Duarte, da comarca de Aquidauana. A outorga foi acompanhada pelos delegados João Eduardo Santana Davanço (Assessor Jurídico) e Silvia Elaine Girardi dos Santos (Assessora de Gestão de Processo e Planejamento.

De acordo com Degerone, esta é uma singela homenagem às pessoas e instituições que de alguma forma contribuíram e contribuem para o engrandecimento da Polícia Civil. Já a juíza agradeceu e disse que recebeu com muito orgulho esta medalha. “Eu já recebi muitas medalhas, mas ainda me faltava a da Polícia Civil e isto é motivo de muito orgulho para mim”, comentou.

MEDALHA PRÊMIO, regulamentada pelo Decreto nº 5.281, de 13 de novembro de 1989 é destinada a agraciar policiais civis que tenham prestado relevantes serviços à Instituição e que, pelo devotamento no combate à criminalidade, tenham contribuído para a sua projeção, bem como é destinada a civis e militares que tenham prestados relevantes serviços à Instituição Polícia Civil, resultando em benefícios reais e notórios para o prestígio e a eficiência de do seu mister.

Este ato comemorativo é alusivo ao dia 29 de setembro, incluído no calendário de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, como o “Dia Estadual do Policial Civil”, pela Lei nº 4.408, de 27 de dezembro de 2013.