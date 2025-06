Demutran leva palestra sobre segurança no trânsito a jovens em gincana católica

Gabriela Bernardes

No último sábado (14), o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Aquidauana realizou uma palestra educativa durante a Gincana do Serviço de Animação Vocacional (SAV), promovida pela Igreja Católica no Salão Paroquial. A atividade teve como foco a conscientização dos jovens sobre segurança no trânsito e os riscos do consumo de álcool ao dirigir.

Conduzida pelo coordenador de Educação no Trânsito, Júlio Faria, a palestra abordou temas como respeito às leis de trânsito, responsabilidade individual e coletiva, e os impactos da imprudência nas vias públicas. A fala também trouxe dados sobre acidentes envolvendo motoristas alcoolizados e reforçou a importância de uma postura preventiva desde a juventude.