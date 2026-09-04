Denúncia leva PM a prender dois jovens por tráfico em Aquidauana

Abordagem ocorreu após equipe receber informação sobre venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial; policiais apreenderam maconha, pasta base de cocaína e dinheiro
Foi apreendida a quantia de R$ 385,00, segundo os jovens, resultado do faturamento da noite / Divulgação
Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram presos após admitirem que estavam comercializando drogas durante a noite desta quinta-feira (03), em Aquidauana. O flagrante foi feito por integrantes do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar)
A equipe realizava policiamento nas proximidades da Avenida Pantaneta quando recebeu uma denúncia anônima informando que vários indivíduos estavam em um estabelecimento comercial localizado na região. Segundo o relato, dois deles comercializavam drogas no local.
A denúncia também descrevia as roupas usadas pelos suspeitos. Com base nas características repassadas, os policiais foram até o estabelecimento, situado no trecho entre a Rua Giovani Toscano de Brito e a Avenida Pantaneta, e localizaram os dois jovens com as vestimentas indicadas. Ambos foram abordados.
Durante a revista, com o rapaz de 22 anos foi encontrada uma sacola plástica contendo maconha.
Já com o jovem de 21 anos, os policiais localizaram R$ 385,00 em cédulas de vários valores, além de uma porção de pasta base de cocaína. Em outra sacola, também foi encontrada uma porção de maconha.
Segundo a Polícia Militar, os dois foram questionados sobre a comercialização dos entorpecentes e, inicialmente, negaram envolvimento. Depois, porém, acabaram confessando a venda de drogas.
Ainda conforme o relato policial, o dinheiro apreendido seria proveniente da comercialização realizada durante a noite. Diante da situação, os dois jovens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendido.
Eles devem responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.
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