Vander Loubet prestigia 2º dia do Pantanal Tech MS 2025 em Aquidauana

O segundo dia da Pantanal Tech MS 2025, nesta sexta-feira (27), reuniu um grande público no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em Aquidauana. Um dos destaques foi a presença do deputado federal Vander Loubet (PT/MS), que é um dos apoiadores do evento e defensor da integração entre tecnologia, sustentabilidade e produção responsável no Pantanal.

Durante a visita, o parlamentar percorreu os estandes e vitrines tecnológicas, conversou com pesquisadores, estudantes e produtores, e destacou a relevância do evento para o desenvolvimento regional.

“Este evento conecta inovação, agricultura sustentável e preservação do Pantanal, gerando oportunidades para os produtores locais e para nossos jovens que estão em formação. Fico muito feliz em apoiar e acompanhar de perto um evento que dialoga com o futuro de Mato Grosso do Sul”, afirmou Vander.

A visita foi acompanhada pelo reitor da Uems, Laércio Alves de Carvalho, que recebeu o deputado com entusiasmo e fez questão de ressaltar o apoio recebido desde o início do projeto.

“O deputado Vander Loubet foi um dos idealizadores da emenda de bancada que deu origem à estruturação do Pantanal Tech. Tudo o que estamos vendo aqui — esse avanço, esse espaço lotado — começou com o apoio da bancada federal, e o deputado teve papel fundamental nisso”, destacou Laércio.

Segundo o reitor, só no primeiro dia passaram cerca de 6 mil pessoas pelo evento, número que deve se repetir no segundo dia e atingir mais de 20 mil visitantes até o encerramento, neste domingo (29). Vander Loubet reforçou a importância da atuação conjunta entre poder público, instituições de ensino e produtores para transformar o modelo produtivo com base na ciência.

“Tenho muito orgulho de, como deputado, poder contribuir para uma universidade que se aproxima da população. A Uems vem cumprindo seu papel de ser uma universidade dos municípios de Mato Grosso do Sul. E aqui no Pantanal, reunir pequenos, médios e grandes produtores com a academia e com os estudantes é essencial para gerar conhecimento e oportunidades”, afirmou.

Ele comparou o modelo defendido no evento com a experiência internacional.

“Na China, por exemplo, toda a agricultura passa pelas universidades. Aqui no estado temos consolidado essa relação com a UEMS, com a UFGD, com a UFMS e com os Institutos Federais. Isso permite que nossas universidades públicas cumpram seu papel social, que é se aproximar da comunidade”, completou.

Sobre a possibilidade de aliar produção com preservação no bioma pantaneiro, Vander foi direto:

“Não tenho dúvida de que é possível produzir com sustentabilidade no Pantanal. O que precisamos é de acompanhamento técnico, e nada melhor do que nossas universidades para isso. Muitas vezes, preservar gera mais renda do que desmatar. Mas é preciso orientação, apoio, e o acesso à tecnologia.”

O parlamentar ainda defendeu o papel social dos proprietários rurais na preservação do bioma, desde que com o devido suporte:

“Se o produtor não tiver alternativa para tornar a propriedade rentável com sustentabilidade, ele pode acabar optando por caminhos que prejudicam o meio ambiente. Por isso é tão importante investir em políticas públicas e eventos como esse. O Pantanal é um patrimônio da humanidade, e cabe a nós protegê-lo com inteligência e responsabilidade.”

A Pantanal Tech MS 2025 é promovida pelo Governo do Estado em parceria com a Uems e reúne até domingo (29), uma ampla programação com palestras, oficinas, painéis, exposições e atrações culturais, consolidando Aquidauana como um polo de soluções sustentáveis e de inovação tecnológica voltadas para o Pantanal.

O evento busca conectar a produção rural às tecnologias que preservam o ecossistema, incentivando práticas que respeitem o meio ambiente e fortaleçam a economia local com inclusão social.

