Desaparecido é encontrado na UTI de Hospital com ferimentos

Homem está internado no Hospital de Aquidauana / Arquivo Pessoal

José Carlos de Oliveira, de 40 anos, que teve o registro de desaparecido feito na Delegacia de Anastácio foi encontrado internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Aquidauana nesta quarta-feira, dia 17.

Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, José Carlos está na unidade desde o dia 3 de maio. Sendo que a família registrou o desaparecimento dele em 11 de maio após o sumiço repentino.

O hospital informou ao portal que a unidade não tinha a identificação completa do paciente e aguardava o contato de algum parente há dias. Ele havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e deu entrada no Pronto Socorro de Aquidauana vítima de evisceração severa do intestino.

A informação que chegou para o Hospital, é que ele se feriu ao tentar pular o portão de uma residência na Rua Bahia, Cohab de Anastácio. Ainda confirme o Hospital, a vítima foi localizada com sangue coagulado e no momento do socorro, a única informação sobre a identificação era que se chamava João Carlos.

Os ferimentos foram graves. Uma grade do portão adentrou pela perna da vítima e atingiu o saco escrotal e até o intestino.

A família foi comunicada sobre a localização pelo O Pantaneiro.

O caso

José Carlos de Oliveira, de 40 anos, desapareceu após sair da casa de uma amiga, acompanhado de um desconhecido. O desaparecimento aconteceu na região do Bairro Jardim Campanário, em Anastácio.

Segundo o boletim de ocorrência feito por familiares na última quinta-feira, dia 11, João havia acabado de chegar da fazenda onde trabalha que fica no município de Maracaju e foi para casa da ex sogra.

No fim da tarde ele avisou que iria tomar cervejas com uma amiga que morava na cidade e retornaria para casa para dormir. Essa amiga contou que realmente bebeu até tarde da noite com a vítima.

Após a 'bebedeira' a vítima saiu com outro rapaz desconhecido durante a madrugada, após isso os familiares e amigos perderam o contato com o desaparecido.

A ex-esposa de João contou ao Pantaneiro que depois do desaparecimento ela tentou contato com ele por ligações e mensagens, mas não teve sucesso, "as mensagens ficaram sendo vista por um tempo, mas ninguém respondia e ele nunca fez isso. Agora as mensagens não chega e ninguém atende. Estamos muito preocupados com o que pode ter acontecido com ele", disse a mulher.

O caso foi registrado como desaparecimento na delegacia do município.