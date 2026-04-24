Desbravadores e aventureiros visitam prefeitura de Aquidauana e são recebidos pelo prefeito

Durante o encontro, as crianças e adolescentes puderam conhecer de perto o ambiente onde são tomadas decisões importantes para o município / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de quinta-feira (23), os setores da Prefeitura de Aquidauana receberam a visita das crianças e adolescentes do Clube de Desbravadores Pantaneiros do Sul e do Clube de Aventureiros Pequenos Pantaneiros. A visita institucional fez parte da programação dos clubes, que têm como objetivo proporcionar experiência e vivência cívica para a juventude.

Durante a visita à prefeitura, os jovens foram recebidos pelo prefeito Mauro do Atlântico e pela equipe do gabinete. As dirigentes dos clubes, Marluce Lima e Naiara Brito, fizeram as apresentações dos grupos, que integram a Igreja Adventista do Sétimo Dia – unidade do bairro Nova Aquidauana.

A visita oficial teve como principal objetivo ampliar a visão de mundo e o conhecimento cívico dos adolescentes participantes dos clubes. A iniciativa proporcionou aos jovens a oportunidade de compreender o funcionamento da administração pública municipal, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e participativos na sociedade.

Durante o encontro, as crianças e adolescentes puderam conhecer de perto o ambiente onde são tomadas decisões importantes para o município, além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da gestão pública, fazendo várias perguntas ao prefeito.

De acordo com as diretoras, a apresentação anual dos Desbravadores ao chefe do Executivo é uma tradição que fortalece os laços entre a juventude e o poder público. A ação também reforça valores como respeito às autoridades e compromisso com a comunidade, princípios que fazem parte da formação dos integrantes.

O prefeito Mauro do Atlântico agradeceu a visita e destacou o importante trabalho desenvolvido pela igreja com as crianças, adolescentes e jovens, ressaltando o respeito à instituição do Poder Executivo e a relevância dessas iniciativas para a formação cidadã.

“É muito gratificante receber nossos jovens aqui no gabinete. Esse contato com o poder público fortalece a cidadania, desperta o senso de responsabilidade e mostra que cada um pode contribuir para o futuro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Para a diretora Marluce Lima, o momento representa um importante passo no desenvolvimento dos adolescentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

“Formar um cidadão completo exige equilíbrio: o temor a Deus, o serviço ao próximo e o respeito à pátria. Hoje, nossos adolescentes deram um passo importante nesse aprendizado e em breve também estaremos levando-os a outros setores públicos para conhecerem”, afirmou.

A visita é uma das ações dos clubes da Igreja Adventista com foco em formar jovens líderes, conscientes de seu papel na sociedade, incentivando valores como cidadania, responsabilidade e participação ativa na comunidade aquidauanense.