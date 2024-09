Descontrolada, mulher atira garrafas e cacos atingem clientes de bar

Uma mulher de 32 anos, visivelmente alterada, atirou garrafas de vidro em duas clientes de um bar localizado em frente ao Poliesportivo, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, na madrugada de domingo (8). As vítimas de 55 e 57 anos foram levadas ao Pronto Socorro.

Segundo boletim de ocorrência, a autora do crime estava descontrolada atirando garrafas pelo local, e os cacos de vidros atingiram duas clientes, causando um ferimento nos braços das mulheres.

As vítimas querem representar contra a agressora, e depois de terem recebido atendimento médico no Pronto Socorro, foram encaminhadas à Delegacia de Policia Civil de Aquidauana, juntamente com a autora.