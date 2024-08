Desfile cívico celebra os 132 anos de Aquidauana com grande participação popular

Ronald Régis/ O Pantaneiro

Na manhã desta quinta-feira (15), Aquidauana deu sequência às celebrações de seus 132 anos com o tradicional desfile cívico, realizado na rua Sete de Setembro, no centro da cidade. No total, 75 instituições desfilaram pela Rua 7 de Setembro.



O evento, que começou às 8h, reuniu centenas de pessoas, incluindo estudantes, militares, autoridades locais e a população em geral, que se juntaram para celebrar a história e a cultura do município.



Antes do desfile, às 7h, houve a cerimônia de hasteamento dos pavilhões na Praça dos Estudantes, marcando oficialmente o início das comemorações. A solenidade contou com a presença de autoridades importantes, como o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, vereadores da cidade, representantes das forças armadas e diversas personalidades da sociedade local.



O hasteamento das bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Aquidauana foi acompanhado pela execução do hino nacional, proporcionando um momento de grande emoção e patriotismo para os presentes.







Durante o desfile cívico, escolas municipais, estaduais e particulares, além de corporações militares, desfilaram em formação, exibindo suas bandeiras e homenageando a cidade com apresentações temáticas. Diversos grupos culturais, esportivos e projetos sociais também participaram, enriquecendo a diversidade do evento.



O prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância da ocasião para a união da comunidade e para o fortalecimento dos valores cívicos: "Este é um momento de grande significado para todos nós aquidauanenses. Celebrar o aniversário da nossa cidade, acompanhados de nossas escolas, forças militares e a população, é uma forma de homenagear nossa história e renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de Aquidauana".







O desfile cívico, como de costume, foi um dos pontos altos da programação festiva de Aquidauana, consolidando a tradição e o espírito de união que envolve a comunidade.



As comemorações pelo aniversário de Aquidauana continuam nos próximos dias com uma extensa programação cultural e festiva, incluindo os shows da 55ª ExpoAqui, que ocorre paralelamente aos festejos e promete movimentar a cidade até o dia 18 de agosto.