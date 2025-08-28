Desfile Cívico de 7 de Setembro será realizado em parceria entre cidades

Gabriela Bernardes/AGECOM

Participaram da reunião autoridades militares, prefeitos e secretários das áreas de Educação, Administração e Trânsito, das duas prefeituras. Ficou definido que o evento ocorrerá no dia 5 de setembro, a partir das 8h, nas dependências do 9º BECmb, em Aquidauana.

Na manhã desta quinta-feira (28), representantes das Prefeituras de Anastácio e Aquidauana se reuniram com o 9º Batalhão de Engenharia e Combate (9º BECmb) para definir a organização do Desfile Cívico de 7 de Setembro. Durante o encontro, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva (Cido), apresentou a proposta de realizar o desfile de forma conjunta entre as duas cidades e o batalhão.

A organização será coordenada pelo 9º BECmb em parceria com as prefeituras, facilitando a logística e garantindo a participação da população. O prefeito Cido destacou a importância da cooperação entre as cidades e reforçou o valor do Dia da Independência como um momento de civismo e patriotismo.

