Desfile de Relíquias encanta Aquidauana

Divulgação

As ruas do centro de Aquidauana foram palco de um espetáculo nostálgico e emocionante com o desfile de dezenas de carros e motos do 8º Encontro de Relíquias, no sábado (1º). O evento, mais do que uma simples exposição de veículos antigos e clássicos, representou um mergulho na cultura, história e emoção automobilística.

Enquanto os motores roncavam e os veículos desfilavam, a população se aglomerava nas calçadas e portas dos comércios, admirando as relíquias, registrando o momento em fotos e aplaudindo o espetáculo sobre rodas.

Entre os participantes da carreata estavam figuras ilustres, como o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, acompanhado pela primeira-dama Maria Eliza, além de secretários municipais, colecionadores de veículos e até mesmo o prefeito de Nioaque, Valdir Junior. O coordenador do evento, Rhobson Lima, também marcou presença, contribuindo para o sucesso dessa celebração automobilística.

O 8º Encontro de Relíquias não apenas reuniu apaixonados por carros antigos, mas também resgatou memórias, promoveu a integração comunitária e fortaleceu os laços culturais da região. Com a união de entusiastas e autoridades locais, o evento se firmou como um marco no calendário de Aquidauana, evidenciando a importância do patrimônio automobilístico na construção da identidade e da história local.