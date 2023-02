Velório do Professor José é realizado em Campo Grande

José também era diretor do Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club / Arquivo Pessoal

O velório do e sepultamento do professor José Ribeiro de Bom será realizado no cemitério Jardim das Palmeiras, localizado na Avenida Tamandaré, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

O velório acontece das 7 ás 15 horas, nesta segunda-feira (27).