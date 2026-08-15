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Velório do tenente Márcio Guilherme Balbuena ocorre em Aquidauana

Velório começou às 08h na Pax Universal; sepultamento está previsto para as 16h30

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/08/2026 às 11:39

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Tenente Márcio Guilherme Balbuena, da Polícia Militar, 66 anos / Reprodução

O corpo do tenente Márcio Guilherme Balbuena, que morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (14), está sendo velado neste sábado (15), em Aquidauana.

A despedida começou às 08h, na capela da Pax Universal, localizada ao lado do Cemitério Municipal, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para as 16h30.

Morador do distrito de Piraputanga, Márcio construiu uma trajetória de mais de quatro décadas na Polícia Militar e manteve forte vínculo com a comunidade, onde também participou de projetos nas áreas de esporte, educação, prevenção e segurança.

Entre as iniciativas que marcaram sua passagem pelo distrito estão a criação da Corrida Pedestre Tiradentes e a participação no projeto “Informática para Todos”, além de ações ligadas ao Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

O Pantaneiro publicou uma reportagem completa sobre a trajetória profissional e comunitária do tenente Márcio Guilherme Balbuena, relembrando os principais momentos de sua atuação em Piraputanga e na Polícia Militar.

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