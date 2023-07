Desrespeito prejudica trabalho de urbanização na Vila Pinheiro

Placas estão sendo desrespeitadas / divulgação

Conseguir o asfaltamento de uma rua e a urbanização de um bairro é algo desejado por qualquer cidadão. A Vila Pinheiro, em Aquidauana, é um exemplo de conquista desse desejo pelos moradores, mas também um péssimo exemplo por parte de alguns motoristas.

A prova desse comportamento errado e desrespeitoso está nas imagens que um cidadão realizou expondo toda essa atitude de falta de educação, com os operários e também com os moradores da Vila Pinheiro. O que está acontecendo no local é que os funcionários da empresa responsável pelo serviço colocam placas de interdição da via para durante a noite, com a intensão de retomarem os trabalhos no dia seguinte. Para surpresa desses operários, contudo, ao chegarem no local para a continuação das obras, o serviço está prejudicado por motoristas incompreensíveis.

O desrespeito sobre quatro rodas

Algumas pessoas desrespeitam as placas de sinalização invadindo o local onde estão sendo feito os trabalhos de asfaltamento e melhorias para o bairro. Essa atitude é vista por muita gente como prejudicial e representa um grande desrespeito aos trabalhadores da empresa que realiza o serviço como da prefeitura do município, que está investindo em melhorias para a região.