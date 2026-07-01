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Samu foi acionado

Desvio para não atropelar cachorro causa queda de moto com duas idosas em Aquidauana

Acidente ocorreu na tarde desta terça-feira; condutora reclamava de dores, enquanto passageira apresentou confusão mental transitória

Anibal Placêncio

Publicado em 01/07/2026 às 08:13

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Acidente ocorreu na Rua Floriano Roque das Neves / Divulgação Samu

Duas idosas foram socorridas após a motocicleta em que estavam cair durante manobra para desviar de um cachorro que atravessava a pista, na tarde desta terça-feira (30), na Rua Floriano Roque das Neves, em Aquidauana. O acidente aconteceu por volta das 15h45 e mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações apuradas no local, a condutora da motocicleta realizou uma manobra para evitar atingir o animal, mas acabou perdendo o controle da direção, provocando a queda.

A motociclista, de 69 anos, estava consciente quando recebeu atendimento e relatava dores na região dos arcos costais do lado esquerdo. Após avaliação da equipe do Samu, ela foi imobilizada em prancha longa, conforme os protocolos de atendimento pré-hospitalar, e encaminhada para avaliação médica.

A passageira, de 84 anos, também foi encontrada consciente, sem queixas de dor, mas apresentou um episódio transitório de confusão mental. Como medida preventiva, os socorristas do serviço 192 realizaram a imobilização completa antes do transporte até a unidade de saúde.

Na ocorrência, o Samu reforçou a importância da condução defensiva e do uso correto dos equipamentos de segurança, especialmente o capacete, que contribui para reduzir a gravidade das lesões em acidentes envolvendo motocicletas. O serviço também alertou para que os condutores redobrem a atenção em vias urbanas, onde a presença de animais pode representar riscos e provocar acidentes.

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