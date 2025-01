Detran lidera ação durante blitz no Bairro Nova Aquidauana

Você Repórter

Na manhã de hoje, por volta das 10h, o DETRAN, em parceria com a PRF, realizou uma blitz no Bairro Nova Aquidauana, próximo à BR-419 (Estrada do Taboco) e à MS-170 (estrada que leva ao pesqueiro Toca da Onça).

A operação contou também com o apoio da equipe de Trânsito da Prefeitura Municipal de Aquidauana. Durante a ação, foram realizadas mais de 40 abordagens, resultando na remoção de dois veículos para o pátio do Detran e outros dois para o pátio da PRF.

No entanto, um incidente chamou atenção: um carro preto desrespeitou a sinalização de parada dada por um agente do DETRAN, jogando o veículo na direção do servidor e fugindo pela Rua Cid Chebel.

Demonstrando agilidade e compromisso com a segurança pública, a equipe do Detran iniciou um acompanhamento tático em conjunto com a PRF. A perseguição foi conduzida com cautela, dada a movimentação em área urbana, priorizando a segurança de pedestres e motoristas.

Apesar das precauções, o condutor do veículo conseguiu escapar em alta velocidade, mas o carro foi identificado e o caso segue em investigação. A operação reafirma o empenho do Detran em garantir o cumprimento das normas de trânsito e a segurança da população.