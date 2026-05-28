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TECNOLOGIA

Detran-MS lança em Aquidauana sistema inédito de IA para recursos de trânsito

Ferramenta idealizada por um aquidauanense venceu prêmio nacional de inovação durante a ExpoGov Brasil 2026

Redação

Publicado em 28/05/2026 às 18:01

Atualizado em 28/05/2026 às 18:14

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O Detran-MS realiza nesta sexta-feira (29), em Aquidauana, o lançamento oficial de um sistema inédito de Inteligência Artificial desenvolvido para auxiliar na análise de processos administrativos de recursos de trânsito.

A ferramenta foi criada por servidores do próprio Detran-MS e tem como idealizador o aquidauanense Tony Luiz Lemos da Silva,, colaborador da agência local. O sistema tem como objetivo oferecer mais agilidade, eficiência e modernização nos trabalhos da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações), responsável pela análise de recursos relacionados a multas e infrações de trânsito.

O sistema já ganhou destaque nacional ao conquistar premiação durante a ExpoGov Brasil 2026, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia voltados à gestão pública no país. O reconhecimento colocou Mato Grosso do Sul em evidência no desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas ao serviço público.

O lançamento será realizado às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, com a presença do diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

Segundo o Detran-MS, a nova tecnologia representa um avanço importante na transformação digital dos serviços públicos, trazendo mais precisão e apoio técnico para a análise dos processos administrativos ligados ao trânsito.

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