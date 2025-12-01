Acessibilidade

01 de Dezembro de 2025 • 10:50

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Dezembro começa com 36 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais

Da redação

Publicado em 01/12/2025 às 09:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou esta segunda-feira (1º) com 36 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Agente funerário – tanatopraxista

08 Auxiliar de linha de produção

Leia Também

• Semana encerra 7 vagas de emprego em Aquidauana, Anastácio e região

• Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

• Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

05 Carregador e descarregador de caminhões

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser

Vagas PCD:

(não há vagas informadas nesta atualização)

Vagas regionais (rural/outras cidades)

03 Carbonizador

03 Campeiro na pecuária

01 Capataz

03 Cozinheiro geral

05 Pedreiro

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural

Atendimento e orientações

Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser confirmadas pelo telefone (67) 3241-5652. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização cadastral e análise de perfil.

As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Solidariedade 

Comunidade se mobiliza para ajudar Socó, vítima de acidente em Aquidauana

Ocorrência

Ataque de abelhas mobiliza bombeiros em Aquidauana

Esporte

Classificação do Amador 2025 é definida após vitória do WFC em Aquidauana

Campeonato Amador 2025 tem 12 gols em dois jogos no fim de semana em Aquidauana

Dissidente EC vence na estreia do Amador 2025 em Aquidauana

Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana

Clima

Aquidauana pode ter pancadas de chuva e trovoadas nesta sexta-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

ÚLTIMAS

Cuidado

Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer representam Anastácio no RN

A atuação da Rede Feminina no município é reconhecida pelo trabalho baseado em prevenção, acolhimento e cuidado humanizado

Geral

MJSP cria ata nacional para compra de veículos híbridos na segurança

Medida permite que órgãos do SUSP adquiram viaturas híbridas com recursos federais ou próprios

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo