Dezembro começa com 36 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou esta segunda-feira (1º) com 36 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais. Vagas locais (Aquidauana/Anastácio) 01 Agente funerário – tanatopraxista

05 Carregador e descarregador de caminhões

01 Gerente de farmácia

01 Operador de caixa

01 Vendedor interno

01 Visual merchandiser



Vagas PCD:

(não há vagas informadas nesta atualização)



Vagas regionais (rural/outras cidades)

03 Carbonizador

03 Campeiro na pecuária

01 Capataz

03 Cozinheiro geral

05 Pedreiro

02 Trabalhador agropecuário polivalente

02 Trabalhador rural



Atendimento e orientações



Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser confirmadas pelo telefone (67) 3241-5652. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização cadastral e análise de perfil.



As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.

