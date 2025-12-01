Dezembro começa com 36 vagas de emprego em Aquidauana

As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana iniciou esta segunda-feira (1º) com 36 vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário – tanatopraxista
08 Auxiliar de linha de produção
05 Carregador e descarregador de caminhões
01 Gerente de farmácia
01 Operador de caixa
01 Vendedor interno
01 Visual merchandiser
Vagas PCD:
(não há vagas informadas nesta atualização)
Vagas regionais (rural/outras cidades)
03 Carbonizador
03 Campeiro na pecuária
01 Capataz
03 Cozinheiro geral
05 Pedreiro
02 Trabalhador agropecuário polivalente
02 Trabalhador rural
Atendimento e orientações
Informações sobre a disponibilidade das vagas podem ser confirmadas pelo telefone (67) 3241-5652. Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualização cadastral e análise de perfil.
As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme demanda das empresas. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.
