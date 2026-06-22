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Começou o inverno

Dia amanhece nublado em Aquidauana, mas temperatura segue agradável

Nesta semana, moradores já devem começar a sentir os efeitos de uma nova frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul

O Pantaneiro

Publicado em 22/06/2026 às 07:25

Atualizado em 22/06/2026 às 07:27

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Sol aparece entre nuvens ao longo do dia / O Pantaneiro

A segunda-feira (22) será de tempo estável em Aquidauana, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, favorecendo uma sensação agradável durante a manhã e o início da tarde. Há, no entanto, baixa possibilidade de chuva no período da tarde, mas sem expectativa de volumes significativos.

A umidade relativa do ar deve apresentar queda nas horas mais quentes do dia, enquanto os ventos permanecem fracos a moderados. Apesar da chance reduzida de precipitação, a presença de nebulosidade pode aumentar gradualmente durante a tarde.

Para esta terça-feira (23), os moradores já devem começar a sentir os efeitos de uma nova frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul. O sistema meteorológico favorece o aumento da nebulosidade e provoca uma queda gradual das temperaturas em diversas regiões do Estado, incluindo a região pantaneira.

De acordo com as previsões meteorológicas, a massa de ar frio associada à frente fria deverá derrubar as temperaturas nos próximos dias, trazendo amanheceres mais frios e tardes menos quentes. Além disso, a mudança no padrão atmosférico poderá aumentar as condições para pancadas isoladas de chuva em parte do Estado.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos serviços de meteorologia, já que a intensidade da frente fria pode provocar alterações nas previsões ao longo da semana.

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