Dia amanhece nublado em Aquidauana, mas temperatura segue agradável

Nesta semana, moradores já devem começar a sentir os efeitos de uma nova frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul
Sol aparece entre nuvens ao longo do dia / O Pantaneiro
A segunda-feira (22) será de tempo estável em Aquidauana, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia, favorecendo uma sensação agradável durante a manhã e o início da tarde. Há, no entanto, baixa possibilidade de chuva no período da tarde, mas sem expectativa de volumes significativos.
A umidade relativa do ar deve apresentar queda nas horas mais quentes do dia, enquanto os ventos permanecem fracos a moderados. Apesar da chance reduzida de precipitação, a presença de nebulosidade pode aumentar gradualmente durante a tarde.
Para esta terça-feira (23), os moradores já devem começar a sentir os efeitos de uma nova frente fria que avança sobre Mato Grosso do Sul. O sistema meteorológico favorece o aumento da nebulosidade e provoca uma queda gradual das temperaturas em diversas regiões do Estado, incluindo a região pantaneira.
De acordo com as previsões meteorológicas, a massa de ar frio associada à frente fria deverá derrubar as temperaturas nos próximos dias, trazendo amanheceres mais frios e tardes menos quentes. Além disso, a mudança no padrão atmosférico poderá aumentar as condições para pancadas isoladas de chuva em parte do Estado.
A recomendação é que a população acompanhe as atualizações dos serviços de meteorologia, já que a intensidade da frente fria pode provocar alterações nas previsões ao longo da semana.
Bairro Santa Terezinha
Com o pé direito
Gol de Biel garante triunfo do Azulão por 1 a 0 no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana
EDUCAÇAO
atividades do Projeto de Combate à Violência contra a Mulher foi concluído no Jardim Independência
SUS
Ação melhora qualidade de vida da população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS