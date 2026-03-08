Dia comeÃ§a nublado e hÃ¡ previsÃ£o de chuva em Aquidauana

Desde ontem o tempo jÃ¡ vinha apresentando mudanÃ§as em vÃ¡rias Ã¡reas da cidade, com aumento da nebulosidade ao longo do dia
O domingo começou com o céu nublado em Aquidauana e temperaturas variando entre 24 °C e 31 °C, segundo informações do site Climatempo. A previsão indica possibilidade de chuva nas próximas horas na região.
Desde ontem o tempo já vinha apresentando mudanças em várias áreas da cidade, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Apesar disso, não houve registro de chuva.
Para hoje, a expectativa é de precipitação fraca, com volume aproximado de 4 milímetros ao longo do dia.
Mesmo com a possibilidade de chuva, o calor deve continuar predominando, mantendo as temperaturas elevadas durante a tarde. A orientação é que moradores fiquem atentos às mudanças no tempo ao longo do dia.
