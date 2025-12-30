Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 09:44

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Dia começa nublado, mas calor predomina em Aquidauana

De acordo com o Climatempo não há previsão de chuva

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 08:49

Atualizado em 30/12/2025 às 08:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O dia começou com céu nublado em Aquidauana, mas a previsão indica que o sol deve aparecer ao longo das próximas horas, elevando as temperaturas e garantindo um dia típico de calor na região.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C no período da tarde, mantendo a sensação de tempo abafado. Apesar da nebulosidade registrada no início do dia, não há previsão de chuvas, o que favorece atividades ao ar livre e a rotina dos moradores.

A umidade relativa do ar tende a diminuir ao longo da tarde, exigindo atenção à hidratação, especialmente para quem trabalha sob o sol ou pratica atividades físicas.

A previsão reforça o padrão climático comum desta época do ano no município, com manhãs mais amenas e tardes quentes, mesmo quando o dia começa encoberto.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

Desespero

Bombeiros evitam que mulher morra afogada no rio Paraguai

Decisão

Botafogo conquista o 76º Campeonato Amador de Aquidauana

Em uma partida acirrada contra o União Bela Vista time manteve liderança

Previna-se

Índice UV atinge nível extremo nesta segunda-feira em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana

Aquidauana pode ter chuva à tarde

ÚLTIMAS

Segurança alimentar

Saberes Terena orientam práticas de cuidado em Miranda

A mostra se configurou como um espaço de construção coletiva e debate dialogado sobre estratégias para ampliar o cuidado nutricional nos territórios indígenas

Perigo

Criança de 2 anos é resgatada após afogamento no Rio Paraguai-Mirim

A menina foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para receber atendimento médico especializado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo