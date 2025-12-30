Dia começa nublado, mas calor predomina em Aquidauana

Você Repórter

O dia começou com céu nublado em Aquidauana, mas a previsão indica que o sol deve aparecer ao longo das próximas horas, elevando as temperaturas e garantindo um dia típico de calor na região.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e atingir até 33°C no período da tarde, mantendo a sensação de tempo abafado. Apesar da nebulosidade registrada no início do dia, não há previsão de chuvas, o que favorece atividades ao ar livre e a rotina dos moradores.

A umidade relativa do ar tende a diminuir ao longo da tarde, exigindo atenção à hidratação, especialmente para quem trabalha sob o sol ou pratica atividades físicas.

A previsão reforça o padrão climático comum desta época do ano no município, com manhãs mais amenas e tardes quentes, mesmo quando o dia começa encoberto.

