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Saúde

Dia D de vacinação contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores

Da redação

Publicado em 30/03/2026 às 09:12

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Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou no sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas mais de 870 doses.

A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores.

A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos prioritários, e reduzir riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.

Segundo a coordenadora de Imunização, Laura Dias Pedroso, a adesão da população foi registrada durante a campanha.

A Secretaria de Saúde informou que a vacinação segue como estratégia de prevenção e orienta a população a manter o calendário vacinal atualizado.

Leia Também

• Estação Ferroviária de Aquidauana acolhe Dia D de vacinação contra a gripe

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