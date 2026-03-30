Dia D de vacinação contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores
Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou no sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas mais de 870 doses.
A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores.
A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos prioritários, e reduzir riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.
Segundo a coordenadora de Imunização, Laura Dias Pedroso, a adesão da população foi registrada durante a campanha.
A Secretaria de Saúde informou que a vacinação segue como estratégia de prevenção e orienta a população a manter o calendário vacinal atualizado.
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