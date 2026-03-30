Dia D de vacinação contra a gripe aplica mais de 870 doses em Aquidauana

Thais Mendes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou no sábado (28) o Dia D de vacinação contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas mais de 870 doses.



A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores.



A ação teve como objetivo ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre os grupos prioritários, e reduzir riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.



Segundo a coordenadora de Imunização, Laura Dias Pedroso, a adesão da população foi registrada durante a campanha.



A Secretaria de Saúde informou que a vacinação segue como estratégia de prevenção e orienta a população a manter o calendário vacinal atualizado.