Dia D de Vacinação imuniza 500 pessoas em Aquidauana

Ação contra o sarampo e atualização da caderneta mobilizou crianças, jovens, adultos e idosos.
AGECOM
No último sábado (30), a Prefeitura de Aquidauana realizou o “Dia D” de vacinação contra o sarampo, na Estação Ferroviária, junto com a atualização da caderneta de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos.
Durante a semana que antecedeu a ação, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento promoveu a Mobilização contra o Sarampo, com horário estendido das 17h às 20h, em três pontos estratégicos: Centro da Juventude, ESF Célia Vaz e ESF Santa Teresinha.
Ao todo, foram aplicadas cerca de 500 doses de vacinas, incluindo imunizantes contra influenza, Covid-19, hepatite B, dupla adulto, HPV, entre outros.
Segundo a enfermeira Laura Dias Pedroso Sims, da Coordenadoria de Imunização, a estratégia teve grande adesão:
“A campanha foi um grande sucesso e extremamente eficaz, pois possibilitou que muitas pessoas atualizassem suas cadernetas de vacinação em horários diferenciados, facilitando o acesso para quem, em dias normais, tem dificuldade de comparecer às unidades de saúde”, destacou.
Para quem não conseguiu participar no sábado, a vacinação segue disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, mediante apresentação de documento de identificação e caderneta.
A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou a importância da imunização:
“Seguimos empenhados em garantir que toda a população esteja protegida contra o sarampo e outras doenças preveníveis por vacina. Vacinar-se é um ato de cuidado individual e coletivo, por isso reforçamos o convite para que todos mantenham suas cadernetas atualizadas”.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Sem previsão de chuva, incidência de queimadas na região deve ser ainda maior
Política
Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS
Segurança
Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS