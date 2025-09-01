Dia D de Vacinação imuniza 500 pessoas em Aquidauana

AGECOM

Durante a semana que antecedeu a ação, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento promoveu a Mobilização contra o Sarampo, com horário estendido das 17h às 20h, em três pontos estratégicos: Centro da Juventude, ESF Célia Vaz e ESF Santa Teresinha.

No último sábado (30), a Prefeitura de Aquidauana realizou o “Dia D” de vacinação contra o sarampo, na Estação Ferroviária, junto com a atualização da caderneta de vacinação para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos.

Ao todo, foram aplicadas cerca de 500 doses de vacinas, incluindo imunizantes contra influenza, Covid-19, hepatite B, dupla adulto, HPV, entre outros.

Segundo a enfermeira Laura Dias Pedroso Sims, da Coordenadoria de Imunização, a estratégia teve grande adesão:

“A campanha foi um grande sucesso e extremamente eficaz, pois possibilitou que muitas pessoas atualizassem suas cadernetas de vacinação em horários diferenciados, facilitando o acesso para quem, em dias normais, tem dificuldade de comparecer às unidades de saúde”, destacou.

Para quem não conseguiu participar no sábado, a vacinação segue disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, mediante apresentação de documento de identificação e caderneta.

A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçou a importância da imunização:

“Seguimos empenhados em garantir que toda a população esteja protegida contra o sarampo e outras doenças preveníveis por vacina. Vacinar-se é um ato de cuidado individual e coletivo, por isso reforçamos o convite para que todos mantenham suas cadernetas atualizadas”.

